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Sağlık

Sağlık Bakanlığı: Şehir hastaneleriyle ilgili TTB raporuna dayandırılan haberler gerçeği yansıtmıyor

"Şehir hastanelerinde sunulan sağlık hizmeti nedeniyle ek bir ücret alınmamaktadır"

13 Şubat 2018 18:53

Sağlık Bakanlığı, Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB), şehir hastaneleriyle ilgili hazırladığı rapora ilişkin olarak basın açıklamasında bulundu. TTB raporuna atıfta bulunularak, "Şehir Hastanelerinin faturasını sağlık emekçileri ve yurttaşlar ödeyecek" başlığıyla medyaya yansıyan haberlerin dayanaksız olduğu ifade edilirken, "Şehir hastanelerinde sunulan sağlık hizmeti nedeniyle vatandaşlarımızdan ek bir ücret alınmamaktadır" denildi.

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Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan basın açıklaması şöyle:

Medyada, “Şehir Hastanelerinin faturasını sağlık emekçileri ve yurttaşlar ödeyecek’’ başlığıyla yer alan haberlerde, TTB raporuna atıfta bulunularak bazı iddialar gündeme getirilmiştir.

Mesnetsiz iddiaların aksine, şehir hastanelerinde sunulan sağlık hizmeti nedeniyle vatandaşlarımızdan ek bir ücret alınmamaktadır.

Sağlık çalışanlarımızın haklarında da herhangi bir kayıp söz konusu değildir. Döner sermaye gelirlerinden elde edilen tüm sosyal haklar, zamanında ve düzenli olarak ödenmektedir.

Sağlık hizmet sunumunda hem hastalarımız hem de çalışanlarımız için fiziki şartların ve hizmet kalitesinin iyileştirilmesi vatandaş ve çalışan memnuniyetini artırmaktadır.

Şehir hastanelerinde insan kaynakları yönetimine önem verilmekte; çalışanlarımızın alanları, aldıkları eğitim, deneyim, tecrübe, bilgi ve becerilerine göre planlanmaktadır. 

Hastaneler, deprem izolatörleri, enerji ve çevre kirliliği sorunlarının gün geçtikçe artması münasebeti ile “Yeşil hastane” konseptinde “Akıllı Bina” otomasyonları ile donatılmış olarak tasarlanmıştır.
 
Şehir hastanelerinde; hasta yatış sürelerinin kısaltılması, tüm birimlere aynı kampüste ulaşılabilmesi, tüm yatakların nitelikli hale getirilmesi, teşhis ve tedavide yüksek teknolojilerin kullanılması, hastane enfeksiyonlarının azaltılması ve hasta güvenliği seviyesinin yükseltilmesi ana hedef olarak gözetilmektedir.

Şehir hastanelerindeki yüksek hizmet standardı ve vatandaş memnuniyetinin bu tür kaynağı ve maksadı belirsiz haberlerle gölgelenmesi mümkün değildir.

Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur.

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