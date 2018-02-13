TTB raporuna göre: Şehir hastaneleri kaos yaratacak; iş yükü artacak, fark ücreti gelecek

Türk Tabipleri Birliği (TTB), şehir hastaneleriyle ilgili hazırladığı raporda; hastaların fark ücreti ödeyeceği, sağlığın daha da pahalılaşacağı tespitini yaparken, kaosun artacağını belirtti. Raporda; büyük maliyetlerle yapılan devasa hastanelerin acil servislerinde hekimlerin acil hastalara ulaşamadığı belirtilerek, hasta yatışı yapılması konusunda yönetimin yaptığı baskıların büyük sorunlar getirdiği bilgisi verildi.

“Tedavi Hizmetlerinde Gizli Özelleştirme: Şehir Hastaneleri” çalıştayının raporundan öne çıkan başlıklar şöyle:

-Büyük maliyet: Şehir hastaneleri için yapılacak 18 projenin ödemelerinin toplam bedelinin 60 milyar doları bulabileceği hesaplandı ancak maliyetleri tam olarak hesaplanamıyor. Öngörülen 32 projenin maliyet yükü ise çok büyük olacak.

-Sağlık daha da pahalılaşacak: İleride hastalardan alınacak katkı-katılım payları artışı ve giderek daha fazla sağlık hizmetinin temel teminat paketinin dışına alınması, daha çok sayıda sağlık hizmetinin paralı hale gelmesinin önünü açıyor. ‘Şehir hastanesi fark ücreti’nin gelmesi öngörülüyor. Ayrıca şehir hastanelerine ulaşımın zor olması şehir içindeki özel hastanelerin sayısını ve buralara giden hasta sayısını da artırabilecek.

-Sağlık hizmetlerinde engel: Hastane ve tedavi odaklı planlanan şehir hastanelerinde, hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının ortak kullanma mekânları bulunmuyor. Bu durum sağlık çalışanlarının birlikte iş üretme, yapılan işi değerlendirme ve öneri alma olanaklarını imkânsız hale getiriyor. Nitelikli sağlık hizmeti vermenin önünde önemli bir engel oluşturuyor.

-Doktor hastaya ulaşamıyor: Modern hastane standartlarının çok üzerinde olan şehir hastanelerinin büyük kapalı alanları acil hastalara ulaşmada önemli zaman kaybına yol açıyor. Hastaya ulaşma konusunda yaşanan zorluklar, mağduriyeti artıracak.

-İş yükü arttı: Şehir hastanelerinde hasta ve yatak sayılarının artmasına rağmen hekim ve diğer sağlık çalışanlarının sayısı artmadı. Bu durum iş yükünün artmasına neden oldu. Hasta yatışı yapılması konusundaki baskıdan dolayı çıkan sorunların sorumlusu, hekim ve sağlık çalışanları olarak görülüyor. Yönetimlerin de bu bakışa hizmet etmeleriyle birlikte teknik alanda eksikliklerin fazlalığı, çalışma sürelerinin uzunluğu, ücretlerin yetersizliği, tüm sağlık çalışanlarını hızla tükenmişliğe sürüklüyor.

Sağlıkçılar kaygılı

Hekimler ve sağlık çalışanları ödenecek kira ve hizmet bedelleri nedeniyle döner sermaye gelirlerinde azalma olacağından kaygılanıyor. Sağlık Bakanlığı kiraların genel bütçeden karşılanacağını söylüyor. 2018 bütçesine 1,3 milyar lirası kira, 1,3 milyar lirası hizmet bedeli olmak üzere 2,6 milyar lira şehir hastanelerinin kira ve hizmet ödemeleri için ayrıldı. Şeffaflık olmadığı için hizmet bedelinin kapsamının ne olduğu da bilinmiyor.