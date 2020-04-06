"Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanlarının medyaya konuşmasına izin vermiyor"

Sağlık çalışanlarının medyaya konuşmasına Sağlık Bakanlığı tarafından izin verilmediği öne sürüldü.

Medyascope'tan Hazar Dost'ın haberine göre, Koronavirüs tanısı koyularak tedavi gören ve iyileşen sağlık çalışanları ile görüşmek istemesine bakanlık izin vermedi. Sağlık çalışanlarının mağdur olmaması için onların da isteği ile Sağlık Bakanlığı’ndan izin istediğini belirten Dost, Sağlık Bakanlığı Basın Müşavirliği, röportaja izin çıkmadığını belirtti.

Dost, röportaj için başvuruda bulunduğu İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, istekleri üzerine soruları alarak Sağlık Bakanlığı’na ulaştırdığını belirtti. Sorular eşzamanlı olarak röportaj yapılacak olan sağlık çalışanınlarına da gönderdiğini belirten Dost, sağlık çalışanları soruları cevapladıktan sonra Sağlık Bakanlığı Basın Müşavirliği tarafından röportaja izin verilmediğini bildirdi.

Dost, aradığı basın müşavirliğinin "Bu süreçte röportaja izin verilmiyor" dediğini aktardı.

TIKLAYIN - Türkiye Psikiyatri Derneği, Koronavirüs salgını nedeniyle sağlık çalışanları için ruhsal destek hattı oluşturdu