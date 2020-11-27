12 bin personel için başvuru tarihi belli oldu

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 12 bin personel alımı için başvurular 1-7 Aralık tarihleri arasında yapılacak. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün yaptığı açıklamada 2020-KPSS Ön Lisans sıralamalarının da 30 Kasım Pazartesi günü ilan edileceğini duyurdu.

Aygün'ün yaptığı açıklama şöyle:

"2020-KPSS Ön Lisans branş bazında sıralamaları 30 Kasım Pazartesi günü açıklayacağız. Sağlık Bakanlığının 12 bin sözleşmeli pozisyonuna tercihleri ise 1-7 Aralık tarihleri arasında alacağız."

TIKLAYIN | Sağlık Bakanı Koca: 12 bin sağlık personeli alınacak