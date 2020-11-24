Sağlık Bakanı Koca: 12 bin sağlık personeli alınacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlık tarafından 7 bin hemşire, bin 700 ebe ce 2 bin 864 sağlık teknisyeni ile 14 branşta 12 bin sağlık personeli alımı gerçekleştirileceğini açıkladı. Bakan Koca, tercih Kılavuzunun yayınlanmasını müteakip mülakatsız atama yapılacağını duyurdu.

Bakan Koca, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bakanlığımız; 7.000’i hemşire, 1.700’ü ebe ve 2.864’ü sağlık teknikeri/teknisyeni, 14 branşta 12 bin sağlık personeli alacak. Tercih Kılavuzunun yayınlanmasını müteakip mülakatsız atama yapılacak. Pandemi mücadelemizin bu zor günlerinde, atamalar bize güç katacaktır” ifadelerini kullandı.