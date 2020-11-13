Sağlık Bakanlığı'ndan yeni genelge: Semptom göstermeyen temaslı kişilere test yapılmayacak

Sağlık Bakanlığı, il sağlık müdürlüklerine gönderdiği genelge ile Koronavirüs'e yakalanan kişilerin temaslılarına, sadece semptom gösterdikleri takdirde test yaptırılması talimatını verdi.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kara, 81 ilin il sağlık müdürlüklerine gönderdiği filyasyon çalışmaları konulu genelgede, Koronavirüs hastalarıyla temaslı kişilerde semptomları yoksa artık test yapma zorunluluğunun kaldırıldığını açıkladı.

Koronavirüs hastalarıyla temaslı kişilere test yapma zorunluluğunun kaldırıldığını açıklayan halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Kara temaslılara yapılacak test ölçütünü şu şekilde açıkladı:

“İlk ziyaret sırasında semptomu var ise (Daha sonra semptom gelişen kişiler için belirlenmiş prosedür dahilinde), 60 yaş ve üstü ve komorbiditesi (birden fazla eşlik eden hastalık) olan kişilerden temas tarihinden sonraki 7. günde semptomu olmasa dahi numune alınması gerekmektedir.”

Aramalar sonrası test yapılacak

Kara, genelgesinde temaslı kişilerin temasın üzerinden geçen 2-4-8 ve 12. günlerinde telefon ile aranması gerektiğini belirterek, arama sonrasında Koronavirüs belirtileri saptanırsa test yaptırılacağını ifade etti.