“Yoğun bakıma yandaş torpili” iddiasına Sağlık Bakanlığı’ndan yalanlama

Koronavirüs salgınında yoğun bakımlarda doluluk oranı her geçen gün artıyor. Hastalar için yatak bulmak zorlaşırken, Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, iktidara yakın kişilere yoğun bakımlarda hasta yatakları için 'torpil' yapıldığı iddialarını gündeme getirdi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, “'Yoğun Bakıma Yandaş Torpili' başlıklı haberler tümüyle gerçek dışıdır” denildi.

Sağlık Bakanlığından “Yoğun Bakıma Yandaş Torpili” başlıklı haberle ilgili açıklama yapılarak, “Bir sendika yetkilisinin basın açıklamasında yer alan 'Aldığımız duyumlara göre; pek çok hastanede, siyasi iktidar yandaşı nüfuz sahibi kişilerin yoğun bakımda kendi hastaları için öncelik istedikleri ifade edilmektedir' iddiası üzerine bazı internet sitelerinde 'Yoğun Bakıma Yandaş Torpili' başlıklı asılsız haberler yayımlanmıştır. Söz konusu iddia tümüyle gerçek dışıdır. Tıbbi uygulamalar, bilimsel zemindeki bilgi birikimi ile yapılan uygulamalardır. Hekimler tarih boyunca mesleki uygulamalarında bu istikamette hareket etmişler, bunu meslek ahlakının önde gelen prensibi olarak kabul etmişlerdir. Tıp etiğinin önde gelen kurallarının başında ırk, din, dil, cinsiyet ayrımı gözetmeden ihtiyaç halinde tıbbi yardım yapmak gelir." ifadelerine yer verildi.

"Aslı olmayan bir duyum"

Açıklamanın devamında, "Pandemiye karşı sahada ve hastanelerde canlarını ortaya koyarak mücadele eden, fedakarca savaşan sağlık çalışanlarına bu şekilde bir ithamda bulunulması üzücüdür. Bir hastanın yoğun bakıma alınma kriterleri belli olduğu gibi, hangi durumdaki hastanın önceliğe sahip olduğu da tıbbi kriterlerle belirlenmektedir. Sağlık çalışanlarımızın bu kriterlere hassasiyetle uyduğundan kimse şüphe etmemelidir. İddia sahibinin 'Bu talepleri yerine getiren yöneticiler' diyerek aslı olmayan bir duyum üzerine suçladığı kişiler de sağlık çalışanıdır Hiçbir sağlık çalışanımız, hastaları arasında ayırıma gitmeyeceği gibi, böyle bir tavra Bakanlığımızın da müsamaha göstermeyeceği açıktır. Sağlık çalışanlarının haklarını savunmak amacıyla kurulmuş olan bir sendika temsilcisine atfedilen sözlerinin asılsız bir habere konu edinmesi talihsizlik olmuştur.” denildi.