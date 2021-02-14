Sağlık Bakanlığı ‘ödül’ formülü üzerinde çalışıyor: Vaka sayıları azalan illerde restoran ve kafeler açılacak

Sağlık Bakanlığı, kurallara uyarak vaka sayılarını azaltan illerin "ödüllendirilmesi", lokanta ve kafelerin belirlenen kurallar çerçevesinde açılmasını içeren yeni bir formül üzerinde çalışıyor. Formüle göre, vaka sayıları azalan illerde öncelikli olarak lokanta ve kafeler açılacak.

Hürriyet gazetesinden Meltem Özgenç’in haberine göre, bu dönemde il ya da ilçeler bazında daha az vaka ve ölüm olan yerlerde kısıtlamalar azaltılacak. Buna İl Hıfzıssıhha kurulları karar verecek.

‘Üniversiteleri mayısta açalım ağustosa kadar açık kalsın’ önerisi bulunuyor. Bir öneri de teorik derslerin online, pratik derslerin yüz yüze olması şeklinde. Tüm bu öneriler tartışıldıktan sonra karara bağlanacak.