Sağlık Bakanlığı'ndan kullanımı durdurulan anestezi ilacına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanlığı, İlaç Takip Sistemi (İTS) ile her kutu ilacın imalattan satışa kadar tüm seyrinin takip edildiğini bildirerek, satış ve kullanım blokajı uygulanan ilaçların sağlık kuruluşlarında kullanılmasının mümkün olmadığını ve vatandaşların endişe duymasını gerektirecek bir durum bulunmadığını açıkladı.

Isparta Şehir Hastanesi'nde endoskopi ve kolonoskopi yapılan 8 hastadan birinin anestezi ilacı nedeniyle hayatını kaybettiği iddiaları ileri sürülmüş, 81 ilin sağlık müdürlüğüne 'çok acele' ibareli yazı gönderilerek, ilacın kullanımının durdurulması yönünde talimat verilmişti.