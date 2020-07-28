Sağlık Bakanlığı'ndan kozmetik denetimi: Saç çıkardığı iddia edilen Mavi Serum'a toplatma kararı çıktı

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, kozmetik ürünlere yönelik bir denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimde güneş kremi, saç spreyi gibi kozmetik ürünlerin yüzde 85'inin düzenlemeye aykırı olduğu belirlendi. Birçok ünlü ismi marka yüzü olarak kullanan bir firmanın saç çıkardığı iddiasıyla internetten satışını yaptığı Mavi Serum olarak bilinen ürünün de insan sağlığını riske attığı tespit edilerek piyasadan çekilmesine karar verildi.

Haber Global'den Ozan Ulaş Caymaz'ın haberine göre, raporda denetlenen 520 kalem kozmetik ürününün yalnızca 78'inin düzenlemeye uygun olduğu aktarıldı. 431 üründe ise aykırılık tespit edildi. Alınan örnekler sonucu yapılan laboratuvar incelemesinde ise 11 ürünün insan sağlığını riske attığı ortaya çıktı. Firmalara ürünler için toplamda 507 bin 599 lira para cezası uygulandı.

Denetimde, merdiven altı üretim olarak tabir edilen 7 bin 306 adat taklit parfümün de insan sağlığını riske attığı belirlendi. Ürünler, satıcılara para cezası uygulanarak imha edildi.

Mavi Serum denetimden geçemedi

Öte yandan Mavi Serum olarak bilinen ve saç çıkarttığı iddia edilen bir ürün de denetimleri geçemedi. Ürünün insan sağlığını riske attığı tespit edilerek piyasadan çekilmesine karar verildi.

Güneş kremleri imha edildi

Denetimlerde dikkat çekici bir detay da güneş kremlerine yönelik oldu. Özellikle yaz aylarında satışı artan 56 adet farklı markadaki güneş kremi ürününün de mevzuata uygun olmadığı belirlendi. Ürünler imha edildi.