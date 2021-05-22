Sağlık Bakanlığı'ndan “Haydi aşıya” kampanyası: “İlk bulduğunuz aşıyı olun” mesajı verilecek

BioNTech’in CEO’su Prof. Dr. Uğur Şahin’den Bilim Kurulu toplantısında alınan 120 milyon doz sözünün ardından Sağlık Bakanlığı büyük bir aşı kampanyası başlatmaya hazırlanıyor. Kampanyayla Koronavirüs’e karşı aşılamanın önemi anlatılacak ve “İlk bulduğunuz aşıyı olun” mesajı verilecek.

Sağlık Bakanlığı’nın başlatmayı planladığı kampanyayla, nüfusun büyük çoğunluğunun aşı olmaya ikna edilmesi planlanıyor. Hürriyet’ten Özge Eğrikar’ın haberine göre, kanaat önderlerinin de destek vereceği kampanyanın detaylarını, Bilim Kurulu üyeleri anlattı.

Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, “Kampanyada kanaat önderlerinin aşılanmayla ilgili destekleri çok önemli olacak. Aşının varyantlara olan etkisi anlatılacak. Kampanya kapsamında tanıtım filmleri hazırlanarak aşı konusundaki kafa karışıklıkları ve endişe giderilecek” dedi.

Prof. Dr. Levent Akın da, “Aşılamayla ilgili vatandaşı ikna çalışmaları devam edecek. Bu konuda tanıtımlar yapılabilecek. Vatandaşın aşı ile ilgili bilgileri güvenilir kaynaklardan edinmeleri istenecek. Kişilerin ilk karşılaştığı aşıyla aşı olmasının önemi anlatılacak” diye konuştu.

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