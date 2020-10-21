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Sağlık

Sağlık Bakanlığı: Grip aşısı, belirlenen risk grupları sıralanarak yapılacak

21 Ekim 2020 16:09

Sağlık Bakanlığı, grip aşısıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Belirlenen risk grupları ağırlık derecesine göre sıralanarak kademeli bir şekilde aşı yapılması öngörülmüştür" denildi. Bakanlığın açıklamasına göre aşı, Reçetem Sistemi üzerinden yazılacak ne elle yazılan reçeteler kabul edilmeyecek.

1-Vatandaşlarımız risk durumlarını E-nabız sistemi üzerinden öğrenebileceklerdir.
2. İlgili aşı, hekimler tarafından sadece Reçetem Sistemi üzerinden yazılacaktır. Manuel yazılan reçeteler işleme alınmayacaktır.
3. İlgili aşı yalnızca serbest eczanelerce temin edilecektir. Eczanenin Reçetem Sistemi’ne reçeteyi girmesi ile İlaç Takip Sistemi’nde (İTS) aşı temin hakkı oluşturulacaktır."

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