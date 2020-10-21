Sağlık Bakanlığı: Grip aşısı, belirlenen risk grupları sıralanarak yapılacak

Sağlık Bakanlığı, grip aşısıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Belirlenen risk grupları ağırlık derecesine göre sıralanarak kademeli bir şekilde aşı yapılması öngörülmüştür" denildi. Bakanlığın açıklamasına göre aşı, Reçetem Sistemi üzerinden yazılacak ne elle yazılan reçeteler kabul edilmeyecek.