Grip aşısı olacaklara aile hekimleri karar verecek; aşı fiyatları belli oldu

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle olağanüstü talebin arttığı grip aşısı Türkiye’ye geldi. Grip aşısında eczanelerde yapılan listeler iptal edildi. Grip aşısı olacak kişilere aile hekimleri karar verecek. Artık renkli reçete sistemine alınan grip aşısında öncelik, kronik rahatsızlığı olanlar ve 65 yaş üstü. Aşı fiyatı 72.64 lira olarak duyuruldu. Grip aşısı alabilecekler e-Nabız sistemlerine yüklendi.

Mehmet Ertekin, “Kronik hastalıkları ve öncelikli hasta gruplarından başlanması gerekiyor. Henüz formatları resmi olarak açıklanmadı, ama aile hekimleri üzerinden reçete sistemine girilecek. Hastamız bunu hak ediyorsa, işaretlenmiş hasta reçete yönlendirmeye gidecek ve reçete üzerinde düzenlendikten sonra renkli reçete sisteminden oluşan reçetesi de eczane ekranında klasik reçete gibi şifresiyle işlem yapılacak. Sonrasında depomuzdan stok isteyeceğiz. Yani her reçete başına kendi ilacı birebir istenecek. İlaç Takip Sistemi (İTS) üzerinde de aktif şekilde kayıtlar gözüküyor olacak. Depoda bunun teyidi alındıktan sonra hastaya özel ilacını bize sevk edecek" dedi.

Konu ile ilgili bilgiler veren Antalya Eczacılar Odası Başkanı Mehmet Ertekin, ilk turda gelen aşıların, reçete sisteminden işlenerek Aile Sağlığı Merkezi’nde aile hekimleri tarafından yazılan reçeteler ile Sağlık Bakanlığı’nın e-nabız sisteminde uygun görülen kişilere, eczaneler tarafından verileceğini kaydetti.