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Koronavirüs

Sağlık Bakanlığı'ndan Koronavirüs'ten hayatını yitirenler için defin kararı

Bakanlık, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin ceset torbası ile defnedileceğini açıkladı

21 Mart 2020 17:37

Sağlık Bakanlığı 81 il valiliğine gönderdiği yazı ile Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin ceset torbası ile defnedileceğini kararlaştırdı.

"Çalışanlar eğitilecek"

Morg hizmetlerine ilişkin alınan kararlar şöyle sıralandı:

"Morg görevlileri ve cenaze sorumlusu, ölen kişinin olası-kesin kovid-19 tanısı konusunda bilgilendirilmelidir. Gasilhane çalışanları eldiven, N95/FFP2 maske, gözlük-yüz koruyucu ve sıvı geçirmez önlük kullanmalıdır. Kullanılan kişisel korunma malzemeleri tıbbi atık kutusuna atılmalıdır. Yıkama alanı, yoğun sekresyonlar ile kontamine olması nedeniyle 1/10 çamaşır suyu veya klor tablet ile dezenfekte edilmelidir. Morg ve gasilhane çalışanlarına standart enfeksiyondan korunma ve kontrol önlemleri ve solunum sekresyonları ile temas önlemleri konusunda eğitim verilmelidir. El hijyeni gibi kişisel hijyenin önemi vurgulanmalıdır. Birimde kullanılacak olan maske, eldiven, koruyucu giysi, gözlük, alkol bazlı el antiseptiği ihtiyacı hastane yönetimi tarafından karşılanmalıdır." 

"Ceset torbası ile defin"

Evde ölüm olması durumunda cenaze işlemlerine yönelik kararlar ise, "Defin işlemleri mevzuat gereği devam etmelidir. Cenazelerin ceset torbası ile alınıp naklinin gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır" şeklinde belirlendi. Defin şekliyle ilgili kararlar ise "Cenazenin kabre yerleştirilmesi sırasında eldiven kullanılmalıdır. Olası-kesin kovid-19 vakalarının ölümü halinde ceset torbası ile defni gereklidir. Cenazenin kabre yerleştirildikten sonra standart defin işlemleri uygulanır" olarak belirtildi.  

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