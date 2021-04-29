Sağlık Bakanlığı'ndan BioNTech'in ikinci doz uygulamasına ilişkin yeni açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünkü Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından, Pfizer/BioNTech aşısıyla ilgili olarak açıklamalarda bulunarak, bu aşıda ikinci doz uygulamalarının 6-8 hafta aralığında olacağını belirtti.
Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı kaynaklarından yeni bir açıklama geldi. Buna göre, Pfizer/BioNTech aşısı için ikinci doz randevularını almış olanların randevuları korunacak. Yeni aşı olacaklara ikinci doz uygulamaları 6-8 hafta aralık olacak şekilde randevu verilecek.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada BioNTech aşılarında ikinci dozun 6-8 hafta arasından yapılacağını duyurmuştu. Bakan Koca'nın açıklamalarından sonra Alman aşısında ikinci doz randevuların ertelendiği bildirilmiş, ikinci doz randevu almış olanlara SMS ile bilgilendirme yapılmıştı.
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