Sağlık Bakanlığı'ndan BioNTech'in ikinci doz uygulamasına ilişkin yeni açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Pfizer/BioBNTch aşısıyla ilgili doz aralığının 6-8 haftaya çıkarılacağını açıklamasının ardından, Sağlık Bakanlığı'ndan konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, ikinci doz randevularını almış olanların randevularının korunacağı belirtildi.