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Koronavirüs

Sağlık Bakanlığı'ndan BioNTech'in ikinci doz uygulamasına ilişkin yeni açıklama

29 Nisan 2021 09:51

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Pfizer/BioBNTch aşısıyla ilgili doz aralığının 6-8 haftaya çıkarılacağını açıklamasının ardından, Sağlık Bakanlığı'ndan konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, ikinci doz randevularını almış olanların randevularının korunacağı belirtildi. 

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