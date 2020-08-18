Sağlık Bakanlığı'nda Covid-19 tedbirleri artırıldı: Çay ocakları kapatılacak

Sağlık Bakanlığı merkez binasında Koronavirüs vaka sayısının artması üzerine yeni önlemler alındı. Önlemler arasında binadaki tüm çay ocaklarının kapatılması da var.

Sağlık Bakanlığında, Koronavirüs (Covid19) salgını tedbirleri kapsamında, zorunlu hallerde ziyaretçi kabullerinde "Hayat Eve Sığar (HES)" uygulamasına geçilecek.

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından "Covid19 Salgını Tedbirleri" başlığıyla, bakanlık bünyesindeki tüm birimlere yazı gönderdi.

Son günlerde Bakanlık merkez hizmet birimlerinde vakaların sayısında artış olması sebebiyle alınan tedbirlere ilave olarak, yeni tedbirler de alındı.

Covid-19 salgını tedbirlerine ilişkin alınan önlemler şöyle sıralandı:

Ankara Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 17.08.2020 tarihli ve 2020/68 sayılı kararı gereğince, zorunlu hallerde ziyaretçi kabullerinde 'Hayat Eve Sığar (HES)' uygulamasına geçilecek.

Yemekhanenin kullanımıyla ilgili 18.03.2020 tarihli ve 1521 sayılı yazı ile duyurulan tedbirlere gerekli hassasiyet gösterilecek.

Binaya girişlerde güvenlik görevlilerince yapılan ateş ölçümünün mutlaka yaptırılması ve yüksek ateş çıkması durumunda binaya kesinlikle girilmemesi ve en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi sağlanacak.

Salgın hastalık belirtisi gösteren personelin, ilgili amirleriyle görüşerek mesaiye gelmeksizin en kısa sürede sağlık kuruluşuna müracaat etmesi sağlanacak.

Ortak kullanım alanlarından olan bina içerisindeki tüm çay ocakları kapatılacak ve zemin katta yer alan kantinde çaykahve servisleri kaldırılacak.

Personel girişçıkışlarında ve bina içerisinde kesinlikle maskesiz dolaşılmayacak. Sosyal mesafenin korunmasına ve hijyen kurallarına riayet edilecek.

Bina içerisindeki tüm asansörlerin 6 kişiden fazla kullanılmaması sağlanacak.