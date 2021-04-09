Sağlık Bakanlığı’na göre vaka sayısı 55 bini aştı, Türk Tabipleri Birliği: Bize gelen veriler bundan yüksek!

Sağlık Bakanlığı’nın dün paylaştığı Koronavirüs tablosuna göre, vaka sayısı 55 bini geçti, 258 kişi daha yaşamını yitirdi. Türk Tabipleri Birliği (TTB) İkinci Başkanı Ali İhsan Ökten, Koronavirüs salgınında 55 bini de aşan günlük vakalara ilişkin olarak, “Resmi veriler bile çok yüksek ama bize gelen veriler bundan yüksek. Ankara, İstanbul ve İzmir’de bazı hastanelerde yoğun bakımlar yüzde 100’e ulaşmış durumda” dedi.

“Hastalar acilde bekletiliyor ya da başka hastanelere gönderilmek isteniyor. Böyle giderse sağlık sistemi çökebilir” diyen Ökten, “Sağlık çalışanları tükenmiş durumda. Bu dalgayı karşılayamayacak durumdalar. Ciddi bir önlem almadan bu şekilde pandemiyi yönetmek sosyal veya toplumsal cinayettir” diye konuştu.

“Ramazanı beklemek iktidarın kendi görüşünü topluma dayatması, tedbirleri zamanında almalı!”

Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal’ın haberine göre, gelecek hafta başlayacak Ramazan tedbirlerine ilişkin konuşan Ökten, “Eğer bir sıkıntı varsa tedbirleri zamanında almak gerekir. Bizim en büyük sıkıntımız bu. Ramazanı beklemek iktidarın kendi görüşünü topluma dayatmasıydı. Pandemi bu şekilde yönetilmez. Bilimle yönetilir” dedi.

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