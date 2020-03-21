Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs üzerine çalışan KHK'lı Mustafa Ulaşlı ile görüşecek

HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile korona virüsü üzerine çalışmaları olan Doç. Dr. Mustafa Ulaşlı'nın göreve iadesi konusunu görüştü. Gergerlioğlu, "Makaleler yazıyor. İlaçla ilgili kafa yoruyor. Sayın Bakana bunları ilettiğim de pazartesi günü Mustafa Ulaşlı'yla iletişime geçileceğini iletti" dedi.

Sağlık Bakanlığı, Gaziantep Üniversitesi Tıbbi Biyoloji Ana ilim Dalı ve Genetik Bölümü’nde göreve yaparken 1 Eylül 2016’da yayımlanan KHK ile ihraç edilen Doç. Dr. Mustafa Ulaşlı’yla görüşecek. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede KHK ile ihraç edilen yaklaşık 15 bin sağlık çalışanının durumu, Ulaşlı’nın bilimsel çalışmalara katılımı ve güvenlik soruşturması nedeniyle ataması gerçekleştirilmesini sağlıkçılar konuşuldu.

Gergerlioğlu, Koca’yla yaptıkları telefon konuşmasının detaylarını Gazete Duvar’dan Hacı Bişkin'e anlattı anlattı:

“Sayın Bakanımızla yaptığımız telefon görüşmesinde olumlu sinyaller aldım. Kendisine yıllarca Amerika’da, Hollanda’da korona virüsü üzerine çalışan Mustafa Ulaşlı’nın durumumu anlatarak böyle değerli bilim insanlarına ihtiyacımız olduğunu anlattım. Mustafa hocamız hâlâ bu konuda çalışmalar yapıyor. Makaleler yazıyor. İlaçla ilgili kafa yoruyor. Sayın Bakana bunları ilettiğim de pazartesi günü Mustafa Ulaşlı’yla iletişime geçileceğini iletti.”

"Göreve iadeler konusunda olumlu sinyaller aldım"

KHK ile ihraç edilen sağlık çalışanlarının durumunu da Koca’yla ilettiğini söyleyen Gergerlioğlu, bu kişilerin acil bir şekilde korona virüsüyle ilgili çalışmalara katılması gerektiğini belirtti:

“Sayın Bakana KHK ile ihraç edilmiş nitelikli sağlık çalışanları olduğunu, ihraç edilen yaklaşık 15 bine yakın sağlıkçının olduğunu söyledik. Bakan, bu konuda iade edeceğiz demedi ama olumlu konuştu. ‘Pandemi hastanelerimiz var, diğer sağlıkçılara da alan açacağız’ dedi. İade konusunda ‘Yok’ demedi. Yani olumlu sinyaller verdiğini söylemek gerekiyor.”

"Güvenlik soruşturması bekleyenlerin işlemleri hızlandırılacak"

Güvenlik soruşturması nedeniyle işe başlamayı bekleyen çok sayıda sağlık çalışanı da var. Bu konu hakkında ise Gergerlioğlu “Daha düne kadar bir doktor bana fotoğraf gönderdi. Güvenlik soruşturması nedeniyle bir türlü ataması yapılmıyor. Sağlık Bakanlığına bu durumu sorduğumda, ‘Güvenlik soruşturması nedeniyle atama bekleyenlerin işlerini kolaylaştıracağız, sonuçlar hızlanacak’ dedi” ifadelerini kullandı.

"Bu kadar nitelikli insanımız evde oturmak zorunda bırakıldı"

“İşe iadeler derhal başlamalı. Güvenlik soruşturması nedeniyle atama bekleyenler de bir an önce işe başlamalı. Zor dönemlerden geçiyoruz” diyen Gergerlioğlu, şöyle devam etti:

“Bu kadar nitelikli insanımız varken elleri, kolları bağlanmış bir şekilde evlerinde oturmak zorunda bırakıldılar. Eğer bu doktorlar Amerika’da, İtalya’da ya da başka bir ülkede olsaydı çoktan görevlerine iade edilirlerdi. Barış istediler diye bu insanların başlarına gelmeyen kalmadı. Doktorun silahla ne işi var! 30 yıllık doktorlarımız ihraç edildi. Daha önce Sağlık Bakanlığı’na defalarca bu konuda soru önergesi verdik, soru sorduk. Bunu yapmaya devam edeceğiz. Elimizden ne geliyorsa yapacağız. Yaşadığımız bu kötü günler belki hayırlara vesile olur.”