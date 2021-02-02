Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs testi yapan biyologları aşılama kapsamına almadı

Koronavirüs aşısının ilk dozu 2 milyon kişiye yapılırken Sağlık Bakanlığı'nın özel laboratuvarlarda ve genetik tanı merkezlerinde Covid-19 PCR testi yapan biyologları aşılama kapsamına almadığı ortaya çıktı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, bir özel genetik tanı merkezinde çalışan ve isminin açıklanmasını istemeyen biyolog, “Sağlık Bakanlığı’na mailler attık, her kuruma başvurduk. Benim çalıştığım genetik tanı merkezi laboratuvarında 20’ye yakın kişi çalışıyor. Sağlık Bakanlığı hem bizleri sağlık çalışanı olarak görüyor hem de aşılama kapsamına almayarak Covid-19 aşısı yapmıyor” dedi.

"Günde bin PCR testi yapıyorduk"

İsminin açıklanmasını istemeyen ve özel genetik tanı merkezinde çalışan bir başka biyolog ise “Salgın nedeniyle Covid-19 PCR testleri yapmaya başladık ama aşılama listesine bizleri dahil etmemişler. Aşılama listesinde olmadığımız için Covid-19 aşısı olamıyoruz. Birkaç tanı merkezi laboratuvarını da aradım ve oralarda da durum aynı. Pandeminin bazı dönemler günde bin PCR testi yapıyorduk. Şimdi de günde ortalama 200 Covid-19 PCR testi yapıyoruz” ifadelerini kullandı.