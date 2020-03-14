Sağlık Bakanlığı 'Koronavirüs Danışma Hattı' kurdu: Alo 184

Sağlık Bakanlığı, 184 numaralı Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezli üzerinden Koronavirüs danışma hattı kurdu.

Bakanlık, 184 hattı üzerinden danışmanlık hizmeti verecek merkezin bugün faaliyete geçtiğini duyurdu.

Türkiye'de vaka görülmesinin ardından bazı vatandaşların kimi şikayetlerine bağlı tedirginlikler yaşamaya başladığı, danışma hattının bu tedirginlik ve şikayetlere yönelik hizmet sunacağı belirtildi.

Bu hatla birlikte insanların hastaneye gitmeden durumlarıyla ilgili bilgi edinebilmesi hedefleniyor.

İngiltere’de de benzer bir şekilde 111 hattı kurulmuş, kendini hasta hissedenlerden hastaneye gitmek yerine bu hattı aramaları talep edilmişti.

Kaygılanan vatandaşlar için yönlendirme yapılması hedefleniyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vatandaşımız herhangi bir tereddüt anında 'acaba Koronavirüs enfeksiyonu taşıyor muyum' diye kaygılandığı dönemde hemen sağlık kuruluşlarına başvurmamalı, bu dönemde başvurunun enfeksiyonu yayılma olasılığını bilelim, bu dönemde bu hattı arayıp, yapması gerekenin ne olduğunu o an için evde kalarak, kendini izole etmesini, maske takıp takmaması gerektiğini bu danışma hattından özellikle hekim arkadaşlarımızın sorumluluğunda takip ettiği birinci elden yönlendirmeyi yapan danışma hattı önümüzdeki bir iki gün, muhtemelen en geç Pazar günü devreye girmiş olur" demişti.