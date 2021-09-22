Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, bu akşam saat 17.00’de toplanacak. Son durum ve varyantların ele alınacağı toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yazılı bir açıklama yapacak.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Fahrettin Koca başkanlığında bugün saat 17.00’de video konferans yöntemiyle toplanacak. Bilim Kurulu toplantısının gündeminde aşılama son durum ve varyantlar olacak.

Ayrıca Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in vaka çıkan sınıftaki karantina süreciyle ilgili önerisi de değerlendirecek. Öneriye göre temaslı olan öğrencilere velilerinin izniyle 7. günde PCR testi yapılacak. Sonucu negatif çıkan öğrenciler 14 günlük filyasyon süresini tamamlamaya gerek kalmadan yüz yüze eğitime dönebilecek.

Çevrimiçi yapılacak gerçekleştirilecek ardından, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yazılı bir açıklama yapacak.