Sağlık Bakanlığı: Hamilelerde Covid-19 aşısının uygulanması tavsiye edilmektedir

Sağlık Bakanlığı, Gebelerde Covid-19 Aşı Uygulanma Rehberini güncelledi.

Rehberde hamilelerin aşı olması tavsiye edilerek, "Gebelikte inaktif ve mRNA aşısının uygulanmasına ilişkin veriler incelendiğinde gebelere aşı uygulaması tavsiye edilmektedir." denildi.

"Gebelik öncesinde ve gebeliğin başlangıcından itibaren her dönemde uygulanabilir"

Ayrıca hamilelerin hangi zamanlarda aşı olabileceğine dair açıklık getirilerek, "Aşılar gebelik öncesinde ve gebeliğin başlangıcından itibaren her dönemde uygulanabilir." ifadeleri kullanıldı.

Uzmanlar, hamile Koronavirüs hastalarının çok fazla ilaç kullanamamaları nedeniyle Covid-19 hastalığında risklerinin daha yüksek olduğunu belirtmişti.