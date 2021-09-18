Sağlık Bakanlığı grip aşısında yol haritasını belirledi

Eray GÖRGÜLÜ

Pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl ücretli grip aşısına izin vermeyen ve aşı olacak kişileri Charlson Risk Skoru’na göre belirleyen Sağlık Bakanlığı, bu yıl ücretli aşıya izin verecek. Yaklaşık 500 bin doz grip aşısı, eczanelerden 85 TL’ye satışa sunulacak. Ücretsiz uygulama için de 2 milyon doz civarında aşı tedarik edildi. Öncelik sırası ise yine geçtiğimiz yıl uygulanan kriterlere benzer şekilde yapılacak.

2.5 milyon doz aşı tedarik edildi

Sağlık Bakanlığı, grip mevsimi öncesinde yol haritasını belirledi. Geçtiğimiz yıl 1.3 milyon doz grip aşısı tedarik eden Bakanlık, bu yıl 500 bin dozu ücretli olmak üzere toplam 2.5 milyon doza yakın grip aşısı için iki ayrı firmayla anlaşma yaptı. Bu kapsamda Sanofi firmasından 2 milyon doza yakın grip aşısı tedarik edilecek. Aşıların büyük bölümünün ecza depolarına teslim edildiği ve aşı olacak kişilerin geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Charlson Risk Skoru’na göre belirleneceği öğrenildi.

Ücretli aşıya izin çıkıyor

Aşı hakkı tanımlanan kişilerin birkaç gün içerisinde e-nabız sistemi üzerinden açıklanması bekleniyor. Öte yandan Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz yıl ücretli grip aşısı satışına yönelik uyguladığı kısıtlamayı bu yıl kaldıracak. Bu kapsamda Abbott firmasından yaklaşık 500 bin doz grip aşısı tedarik edilirken bu aşılar 85 TL 12 kuruştan eczanelerde satışa sunulacak. Grip aşısı olmak isteyen herkes ücreti karşılığında bu aşıyı eczanelerden satın alabilecek.

TEİS: Stok yetersiz kalabilir uyarısı

Geçtiğimiz yıl toplumun maske ve mesafe kurallarına tamamıyla uyduğunu ve bu yüzden grip vakasının neredeyse hiç görülmediğini hatırlatan Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Basın Sözcüsü Eczacı Ali Erdem, bu yıl ise bu kuralların esnemesinden dolayı grip vakalarının şimdiden görülmeye başladığına dikkat çekti. Bu yüzden mevcut grip aşısı stokunun yetersiz kalabileceği uyarısında bulunan Erdem, şunları söyledi:

Twindemiyle karşı karşıya kalabiliriz uyarısı

“Dünya Sağlık Örgütü, 6 aydan büyük bütün vatandaşların grip aşısı olması gerektiğini söylüyor. Bu uyarıya karşın yine de tüm vatandaşlarımızı aşılayamıyorsak bile en azından 22 milyon kronik hasta ile nüfusu 8 milyonu geçen 65 yaş üstü vatandaşların grip aşısını olması gerekiyor. Geçen sene ciddi bir influenza salgını olmadı ancak maske ve mesafe kurallarının esnemesinden dolayı bu yıl önemli bir salgın görebiliriz. Ve bu salgın COVID-19 pandemisi ile birleşirse Twindemi dediğimiz durumla karşı karşıya kalırız ve bunun hem toplum sağlığı hem de ekonomik anlamda korkunç etkileri olur. Şimdiden gelen reçetelerden influenza salgınının başladığını görebiliyoruz. Dolayısıyla eldeki mevcut grip aşısı stokunun yeterli olmadığını söyleyebiliriz.”