Sağlık Bakanlığı: Danıştay'ın nöbetleri kaldırdığına yönelik haberler doğru değil

Sağlık Bakanlığı, medyada yer alan "Danıştay yürütmeyi durdurdu, aile hekimlerinin nöbet sorunu ortadan kalktı" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Anadolu Ajansı'nın açıklamasına göre, bakanlık, aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının nöbetlerinin 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu ve buna istinaden yayımlanan mevzuat çerçevesinde yürütüldüğünü anımsattı.

Yürürlükteki nöbete ilişkin yönetmelik hükümlerinin iptaline yönelik ilgili yargı mercilerince verilmiş bir karar bulunmadığı vurgulanan açıklamada, basın yayın organlarında yer alan mahkeme kararının 2011 yılında yürürlükte olan mevzuata göre verildiği kaydedildi.

Açıklamada, bu tarihten sonra aile hekimlerinin nöbetleriyle ilgili yeni bir kanuni düzenleme yapılmadığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Dolayısıyla verilen kararın aile hekimlerinin bugünkü nöbet hizmetleriyle ilgili mevcut uygulamaya herhangi bir etkisi olmayacaktır. Bu çerçevede verilen karar ülkemiz genelindeki aile hekimliği nöbetlerinin durdurulması veya kaldırılmasını etkileyen bir karar olmayıp, aile hekimliğindeki nöbet uygulamaları ilgili mevzuat çerçevesinde devam edecektir. Aksi yönde yapılan yayınlar gerçeği yansıtmamaktadır."