T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Sağlık Bakanlığı: Danıştay'ın nöbetleri kaldırdığına yönelik haberler doğru değil

Sağlık Bakanlığı, Danıştay'ın aile hekimlerinin hafta sonu nöbet tutmayacağına ilişkin haberler üzerine açıklama yaptı

28 Mart 2015 21:27

Sağlık Bakanlığı, medyada yer alan "Danıştay yürütmeyi durdurdu, aile hekimlerinin nöbet sorunu ortadan kalktı" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Anadolu Ajansı'nın açıklamasına göre, bakanlık, aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının nöbetlerinin 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu ve buna istinaden yayımlanan mevzuat çerçevesinde yürütüldüğünü anımsattı.

Yürürlükteki nöbete ilişkin yönetmelik hükümlerinin iptaline yönelik ilgili yargı mercilerince verilmiş bir karar bulunmadığı vurgulanan açıklamada, basın yayın organlarında yer alan mahkeme kararının 2011 yılında yürürlükte olan mevzuata göre verildiği kaydedildi.

Açıklamada, bu tarihten sonra aile hekimlerinin nöbetleriyle ilgili yeni bir kanuni düzenleme yapılmadığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Dolayısıyla verilen kararın aile hekimlerinin bugünkü nöbet hizmetleriyle ilgili mevcut uygulamaya herhangi bir etkisi olmayacaktır. Bu çerçevede verilen karar ülkemiz genelindeki aile hekimliği nöbetlerinin durdurulması veya kaldırılmasını etkileyen bir karar olmayıp, aile hekimliğindeki nöbet uygulamaları ilgili mevzuat çerçevesinde devam edecektir. Aksi yönde yapılan yayınlar gerçeği yansıtmamaktadır."

 

ETİKETLER

danıştayaile hekiminöbetsağlık bakanlığıaçıklama

İlgili Haberler

Danıştay aile hekimlerine nöbeti kaldırdı

Aile hekimi R.B. Kahramanmaraş'ta adli tabiplik hizmeti ve nöbet tutmasına karşı İdari Mahkemede dava açmıştı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24