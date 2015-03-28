Danıştay aile hekimlerine nöbeti kaldırdı

Aile hekimlerinin yoğun tepki gösterdiği ve kaldırılması için uzun süre iş bırakma eylemleri yaptığı nöbet uygulaması Danıştay'ın verdiği karar sonucu kaldırıldı. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Genel Sekreteri ve Kahramanmaraş Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Lütfi Tiyekli, Danıştay’ın aile hekimlerine zorunlu nöbet öngören yönetmeliğin yürütmesini durdurduğunu, aile hekimlerinin nöbet sorununun tamamen ortadan kalktığını söyledi.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, aile hekimi R.B. Kahramanmaraş'ta adli tabiplik hizmeti ve nöbet tutmasına karşı İdari Mahkemede dava açmıştı. Gaziantep İdari Mahkemesi 'Kamu yararı' olduğu gerekçesiyle nöbetin tutulmasına karar verdi. Daha sonra karar Danıştay'a taşındı ve karar mahkeme tarafından davacı lehine bozularak nöbet uygulamasını kaldırdı.

Karar emsal teşkil ediyor

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Genel Sekreteri Dr. Lütfi Tiyekli, emsal teşkil eden kararla aile hekimlerinin adli tabipsizlik, defin, otopsi ve acil nöbetleri tutmayacağını ve tutmadıkları taktirde de cezaya maruz bırakılmayacağını söyledi.

Andırın ilçesinde kaymakamlık tarafından aile hekimlerinin 1 Temmuz ile 1 Eylül 2011 tarihleri arasında ilçede meydana gelen adli vakalarla ilgili nöbet tutmaları için liste hazırlandı. Adli tabiplik hizmetinin görevleri arasında yer almadığını savunan aile hekimi R. B., bireysel olarak Gaziantep 1'inci İdare Mahkemesi'ne uygulamanın iptali için suç duyurusunda bulundu. Açılan davada Gaziantep 1'inci İdare Mahkemesi, nöbet uygulamasını 'Kamu yararı' olduğu gerekçesiyle 9 Mayıs 2012'de geri çevirdi, Andırın Kaymakamlığı tarafından başlatılan idari işlemi ise onayladı. Bunun üzerine dava temyiz için Danıştay’a gönderildi. Aile hekimlerinin yoğun tepki gösterdiği ve kaldırılması için uzun süre iş bırakma eylemleri yaptığı nöbet uygulaması Danıştay'ın verdiği karar sonucu kaldırılmış oldu. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Genel Sekreteri ve Kahramanmaraş Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Lütfi Tiyekli, Danıştay, aile hekimlerine zorunlu nöbet öngören yönetmeliğin yürütmesini durdurduğunu, aile hekimlerinin nöbet sorununun tamamen ortadan kalktığını söyledi.