T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Danıştay aile hekimlerine nöbeti kaldırdı

Aile hekimi R.B. Kahramanmaraş'ta adli tabiplik hizmeti ve nöbet tutmasına karşı İdari Mahkemede dava açmıştı

28 Mart 2015 14:29

Aile hekimlerinin yoğun tepki gösterdiği ve kaldırılması için uzun süre iş bırakma eylemleri yaptığı nöbet uygulaması Danıştay'ın verdiği karar sonucu kaldırıldı. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Genel Sekreteri ve Kahramanmaraş Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Lütfi Tiyekli, Danıştay’ın aile hekimlerine zorunlu nöbet öngören yönetmeliğin yürütmesini durdurduğunu, aile hekimlerinin nöbet sorununun tamamen ortadan kalktığını söyledi.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, aile hekimi R.B. Kahramanmaraş'ta adli tabiplik hizmeti ve nöbet tutmasına karşı İdari Mahkemede dava açmıştı. Gaziantep İdari Mahkemesi 'Kamu yararı' olduğu gerekçesiyle nöbetin tutulmasına karar verdi. Daha sonra karar Danıştay'a taşındı ve karar mahkeme tarafından davacı lehine bozularak nöbet uygulamasını kaldırdı.

 

Karar emsal teşkil ediyor

 

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Genel Sekreteri Dr. Lütfi Tiyekli, emsal teşkil eden kararla aile hekimlerinin adli tabipsizlik, defin, otopsi ve acil nöbetleri tutmayacağını ve tutmadıkları taktirde de cezaya maruz bırakılmayacağını söyledi.

Andırın ilçesinde kaymakamlık tarafından aile hekimlerinin 1 Temmuz ile 1 Eylül 2011 tarihleri arasında ilçede meydana gelen adli vakalarla ilgili nöbet tutmaları için liste hazırlandı. Adli tabiplik hizmetinin görevleri arasında yer almadığını savunan aile hekimi R. B., bireysel olarak Gaziantep 1'inci İdare Mahkemesi'ne uygulamanın iptali için suç duyurusunda bulundu. Açılan davada Gaziantep 1'inci İdare Mahkemesi, nöbet uygulamasını 'Kamu yararı' olduğu gerekçesiyle 9 Mayıs 2012'de geri çevirdi, Andırın Kaymakamlığı tarafından başlatılan idari işlemi ise onayladı. Bunun üzerine dava temyiz için Danıştay’a gönderildi. Aile hekimlerinin yoğun tepki gösterdiği ve kaldırılması için uzun süre iş bırakma eylemleri yaptığı nöbet uygulaması Danıştay'ın verdiği karar sonucu kaldırılmış oldu. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Genel Sekreteri ve Kahramanmaraş Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Lütfi Tiyekli, Danıştay, aile hekimlerine zorunlu nöbet öngören yönetmeliğin yürütmesini durdurduğunu, aile hekimlerinin nöbet sorununun tamamen ortadan kalktığını söyledi.

 

ETİKETLER

aile hekiminöbetdanıştaykararhaber

İlgili Haberler

Aile hekimleri bugün göreve gitmedi

Bursa Aile Hekimleri Genel Sekreteri Dr. Mehtap Aslan: Bugünün, aile hekimliğinin bitirildiği bir gün olduğunu düşünüyoruz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24