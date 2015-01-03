Sağlık Bakanlığı'nın, hastanelerin acil servislerindeki yoğunluğu azaltmak adına 'aile sağlığı merkezlerinde cumartesi günleri de bir aile hekimi ve hemşirenin nöbet tutması' genelgesine karşı çıkan aile hekimleri, bugün göreve gitmedi.

Sağlık Bakanlığı'nın, hastanelerin acil servislerindeki yoğunluğu azaltmak adına ‘aile sağlığı merkezlerinde cumartesi günleri de bir aile hekimi ve hemşirenin nöbet tutması’na ilişkin genelgesi bugün (3 Ocak) itibariyle yürürlüğe girmesine rağmen göreve gitmediklerini belirten Bursalı aile hekimleri, bu uygulamanın kendileri için de büyük tehlikeler barındırdığını ifade ediyor.

Bursa Aile Hekimleri Genel Sekreteri Dr. Mehtap Aslan, “Bugünün, aile hekimliğinin bitirildiği bir gün olduğunu düşünüyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın son yaptığı nöbet genelgesi ile cumartesi günleri de aile hekimlerine nöbet uygulaması başlatıldı. Bugün aile hekimleri nöbete gitmiyor. Bu sendikalarımızın da odalarımız ve derneğimiz ile federasyonumuzun da desteği ile tüm aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları bugün cumartesi görev yapmıyor, bugüne kadar olduğu gibi.” dedi.

Cihan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, bunun sebebinin 8 saat fazla çalışmak olmadığının altını çizen Dr. Aslan, şöyle devam etti: “Bizim amacımız eğer ki bir nöbet uygulaması getirilirse ve esnek mesai uygulaması getirilirse, bizim asıl işimiz olan aile hekimliğinde hizmet verdiğimiz bize kayıtlı olan nüfustur. Eğer ki kayıtlı olan nüfus dışında başka kimselere bakarsak kişilerin koruyucu hekimliğini yapamamış oluyoruz, bunu kaçırmış oluyoruz. Nöbetlerin başladığı gün aile hekimliğinin bitirildiği gündür. Bizim düsturumuz ‘aile hekimleri olarak çok çalışmaya karşıyız’ ya da ‘biz fazla çalışmayız’ şeklinde değildir. Biz çalışmaktan kaçmıyoruz.”

Genelgenin bugün yürürlüğe girdiğini anlatan Dr. Mehtap Aslan, “Her aile sağlığı merkezinin açık olması ve bir hekim ile bir hemşirenin görev yapması istendi. Diğer bir çekincemiz de şu ki ben 6 hekimin çalıştığı bir aile sağlığı merkezinde görev yapıyorum. Bugün nöbetçi olduğum takdirde benim nüfusum 4 bin iken 24 bin nüfusa hizmet vermem isteniyor benden. Sağlık Bakanımız da ‘acil servise gitmeden önce aile sağlığı merkezine gideceksiniz’ dediğinde bir hekimle bir hemşireyi güvenliksiz bir şekilde bir aile sağlığı merkezinde 24 bin nüfusla başbaşa bırakıyor. Bu şekilde olduğunda da yetişemeyeceğiz” şeklinde konuştu.

‘Bu bir başkaldırı değildir’

Dr. Mehtap Aslan, 2005 yılında Düzce’de başlayan aile hekimliğini daha ileri taşımak istediklerini ifade etti. Aslan, “Bundan sonra da gitmeyeceğiz. Ama bu bir başkaldırı ve direniş şeklinde algılanmasın. Bizler halkımızın dikkatini bu yöne çekmek için uğraşıyoruz” dedi.

Türkiye’de aile hekimliği bilincinin henüz tam oturmadığının altını çizen Dr. Mehtap Aslan, sözlerini şöyle tamamladı: “Bu durum sağlıkta şiddete davetiye çıkarıyor. Bursa’da yaklaşık 750 aile hekiminin yüzde 90’ı bugün göreve gitmedi. Türkiye genelinde 22 bin aile hekimi ve 22 bin aile sağlığı hemşiresi var. Türkiye genelindeki federasyonumuzun verdiği bilgilere göre yüzde 90’ın üzerinde katılım var eylemimize. Genelge, ilk bu hafta 3 Ocak itibariyle tüm Türkiye’de uygulamaya geçirildi. Halkamıza da diyoruz ki cumartesilerde, bizler aile hekimliğinin bitirilmemesi için hizmet veremeyeceğiz.”

Türk Sağlık Sendikası Bursa Başkanı Mustafa Köse ise Türkiye’de son bir yıldır sağlıkta dönüşüm programının son halkasının, aile hekimliğinde çalışan doktorların aile sağlık merkezlerinde çalışması olduğunu belirtti. Sağlık Bakanlığı'nın bu çalışmalarıyla tabandan kopuk olup, çalışanlarının görüşlerini dikkate almadığını belirten Köse, bu durumun sağlık çalışanlarına büyük zarar verdiğini kaydetti.

Köse, “Acil servislerdeki yoğunluğu azaltmak adına acil sağlık hizmetlerinden yararlanacağı düşüncesiyle vatandaşı aile sağlığı merkezlerine göndererek Sağlık Bakanlığı suç işlemektedir. Oralarda oluşabilecek herhangi bir sağlık probleminin sorumlusu bizzat Sağlık Bakanı olacaktır.” şeklinde konuştu.

Türk Sağlık Sendikası'nın ise başından beri bunun yanlış olduğunu belirttiğini anlatan Mustafa Köse, şöyle dedi: “Bununla alakalı olarak başta Aile Hekimliği Federasyonu olmak üzere konunun tüm tarafları ile birlikte eylem, etkinlik ve faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu konunun yanlışlığına dikkat çekmek adına da sendikamız 3 Ocak 2015’ten itibaren başlamak üzere cumartesi günleri için ocak ayı boyunca eylem kararı almış ve aile hekimlerinin bu haklı mücadelesine destek vermeye çalışmaktadır.”