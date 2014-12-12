'7/24 çalışmamız isteniyor' diyen aile hekimleri grevde

Aile hekimleri, ayda sekiz saat nöbet sistemine karşı bugün greve çıktı. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Genel Sekreteri Lütfi Tiyekli, “Asıl işimizi yapamıyoruz” derken, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, “Hekim tapu müdürü değil” diyor.

Aile hekimleri Sağlık Bakanlığı’nın getirdiği nöbet sistemine karşı çıkmak için bugün ülke çapında bir günlük grev yapıyor.

Sağlık Bakanlığı’nın yeni düzenlemesine göre, aile hekimleri aile sağlığı merkezi, toplum sağlığı merkezi ya da hastanelerde ve 112 acil sağlık hizmetlerinde ayda sekiz saat nöbet tutacak. Genelgenin 2015 Şubat ayında yürürlüğe girmesi bekleniyor. Nöbet karşılığında ücretler, halk sağlığı müdürlüğünün döner sermayesinden ödenecek. AHEF genelgeye karşı dava açtı.

AHEF: Asıl işimizi yapamıyoruz

Bianet’ten Nilay Vardar’ın haberine göre, AHEF Genel Sekreteri Lütfi Tiyekli, hali hazırda birçok angarya iş nedeniyle aile hekimlerinin asıl işlerini yapamadıklarını ifade ederken ek nöbet sistemi ile aile hekimliğinin ortadan kaldırılmak istendiğini savundu. Tiyekli şunları söyledi:

“Aile hekimliği, birinci basamak sağlık hizmeti, koruyucu hizmet verir. Yani hastalık oluşmadan bunu önlemek için çalışır. Biz bunun için çocuk aşısı, gebe takibi, yaşlı bakımı, uyuşturucu ile kronik hastalıklarla mücadele gibi işler yapıyoruz.

Ancak Sağlık Bakanlığı bunu görmezden geliyor. Türkiye’de her bireyin yılda 8,4 kere hastaneye gitmesini bir başarı olarak görüyor. Yani hekimlere kolay ulaşımı sağladık diyor ancak tedavi ile hastalıkları önlemekle ilgilenmiyor. Bu sistem nedeniyle de şu anda hastanelerdeki dolulukla baş edemiyorlar. Herkes gereksiz her şey için doktora gidiyor.

Bizim de 7/24 çalışmamız isteniyor. Zaten şu anda asıl işimizin dışında bir sürü görev dışı iş yapıyoruz. Ölüm raporu, adli tıp raporu, otopsi vb. gibi. Bunlar yetmezmiş gibi bir de üstüne nöbet sistemi getiriliyor. Yani günde 12 saatten ayda 300 saate çıkan bir sistem yaratacaklar. Böylece bakanlık aile hekimliğini hastane gibi çalıştırıp birinci basamak sistemi yok edecek. Normalde herkesin bir aile hekimi var, Bakan diyor ki, istediğiniz aile hekimine gidebileceksiniz, o zaman vatandaş sürekli onu tanıyan takip eden aile hekimini nöbette olduğu için bulamayacak. Bu sistemin kuruluşuna ters bir duruma düşülecek.”

Bakan Müezzinoğlu: Hekim tapu müdürü değil

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, dün yaptığı açıklamada eylemin güçlü bir desteği olduğuna inanmadığını söylemiş ve şöyle konuşmuştu:

“İşi provoke etmek isteyen, işe sıkıntı sokmak isteyen bazı öncü arkadaşlarımız var. Onlardan da istirhamım şu: Bu meslek 24 saat işlem gören bir meslektir. Asla devlet memuru mesleği değildir. Devlet memuru, tapu müdürüdür. Sabah 8′de gelir, akşam 4′te çıkar. PTT müdürüdür, öğretmendir. Saati bellidir ama hekimlik öyle değildir. 12 saat devamlı çalışmak söz konusu değil. Sabah 8′de gelen arkadaşımız 4′te gidecek, 12′de gelen arkadaşımız 8′de gidecek. Bunda rahatsız olacak bir durum olmaması lazım. Biz vatandaşımızın karşısına 12 saatlik bir muhataplık koymak istiyoruz. ‘Ayda bir gün 8 saat ben nöbet tutmuyorum’ diyen bir hekimlik olmaz.”