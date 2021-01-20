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Koronavirüs

Sağlık Bakanlığı Covid-19 aşısına ilişkin sıkça sorulan soruları yanıtladı

20 Ocak 2021 11:11

Sağlık Bakanlığı, yeni tip Koronavirüs'le (Covid-19) mücadelede uygulanan aşılamaya ilişkin sıkça sorulan sorulara, "Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" sitesinden yanıt verdi.

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