Sağlık Bakanlığı bu göz damlasını yasakladı!

Sağlık Bakanlığı, gözde kalıcı bozukluk, görme azalması ve kornea nakli gerektirecek hasarlara neden olabileceği bildirilen göz damlasının, eczanelerde satışına yasak getirildiğini, bu karara uymayan eczaneler hakkında cezai işlem yapılacağını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı’ndan Türk Eczacıları Birliği’ne (TEB) gönderilen yazıda 'Alcaine yüzde 0,5 Oftalmik Çözelti' adlı göz damlasının gözde geri dönüşü olmayan önemli hasarlara hatta kornea nakli gerektirecek hasarlara neden olabileceği belirtildi.

Kalıcı hasara neden oluyor

Yazıda, bu konuda Türk İlaç Advers Etkilerini İzleme ve Değerlendirme Merkezi’ne (TÜFAM) yapılan bildirimlerin sürdüğü belirtilerek şöyle denildi:

"Alcaine yüzde 0.5 Oftalmilk Çözelti adlı preparatın kontrolsüz ve amaç dışı kullanımı olduğuna dair TÜFAM’a çeşitli hastanelerden bildirimler yapılmıştır. Söz konusu ilacın doktor kontrolü dışında kullanımı korneada kalıcı bozukluk, görmenin azalması ve keratoplastiyi (kornea nakli) gerektiren operasyonlara sebep olmaktadır. Bu konu daha önce yazılarımızla bildirilmişti. Ancak TÜFAM’a yapılan bildirimlerin devam etmesi sonucu bakanlığımız beşeri tıbbi ürünlerin sınıflandırılmasına dair yönetmenliğin 9. madde b bendi gereği söz konusu ilacın eczanelerde perakende satışının iptali kararı almıştır. Bu kararın tüm illerdeki ecza odalarına tarafınızdan duyurulması gerekmektedir. Ayrıca bakanlığımızın aldığı karara uymadan perakende satış yapan eczaneler hakkında işlem yapılacağı hususunda bilgi ve gereğini rica ederim."

Reçete ile dahi satılmayacak

Türk Eczacıları Birliği’de eczacı adalarına yazı göndererek Sağlık Bakanlığı’nun göz damlasıyla ilgili kararını duyurdu. Sağlık Bakanlığı söz konusu göz damlasıyla ilgili olarak hazırlanacak reçetelerin sadece göz uzmanları tarafından düzenlenebileceğini, reçetesiz satış yapılamayacağı , düzenlenen reçetelerin eczanelerde 1 yıl süreyle saklanması konusunda eczaneleri daha önce 2 kez uyarmıştı.

Alınan son karadan sonra sözkonusu göz damlası eczanelerden reçete dahi olsa satın alınamayacak. Göz damlası ancak hastanelerde uzman göz doktoru kontrolünde kullanılabilecek.