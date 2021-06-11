Sağlık Bakanlığı açıkladı: Paranox piyasadan toplatılacak

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun resmi sitesinde iki ilaç için alınan piyasadan toplatılma kararı yayınlandı.

Sitenin duyurular kısmında yer alan kararda Paranox adlı ağrı kesici için “Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd. Şti.’nin ruhsatına sahip olduğu “Paranox 120 mg / 15 mg Supozituvar” adlı ürünün piyasada bulunan tüm partilerine, Kurumumuz Komisyonlarınca alınan karar gereği, 19 Kasım 2015 tarihli ve 29537 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Geri Çekme Yönetmeliği”ne göre 1. sınıf A seviyesinde (nihai kullanıcı seviyesi) geri çekme işlemi uygulanmış olup, gereğinin yapılması ilgili firmaya duyurulmuştur” ifadelerine yer verildi.

Balgam sökücü olarak hastalarda kullanılan Farmasist adlı için yayınlana duyuruda ise şu bilgiler yer aldı:

"Farmalas İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.”nin ruhsatına sahip olduğu “Farmasist 300 mg/3 ml Çözelti İçeren Ampul” adlı müstahzarın (SKT:06/2021) parti numaralı numunelerinin yapılan inceleme ve analizler sonucunda uygun bulunmaması nedeniyle 19 Kasım 2015 tarih ve 29537 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Geri Çekme Yönetmeliği” ne göre 1.sınıf A seviyesinde (nihai kullanıcı seviyesi) geri çekme işlemi uygulanmış olup, gereğinin yapılması ilgili firmaya duyurulmuştur."