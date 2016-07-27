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15 Temmuz Darbe Girişimi

Sağlık Bakanlığı: 5 bin 581 sağlık personeli görevden uzaklaştırıldı

Sağlık Bakanlığı, darbe girişimi soruşturması kapsamında 5581 personelin görevden uzaklaştırıldığını açıkladı

27 Temmuz 2016 22:37

Sağlık Bakanlığı, 115'i yönetici, 1504'ü doktor, 5 bin 581 sağlık personelinin görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ tarafından yapılan açıklamada, "FETÖ/PDY terör örgütü 15 Temmuz 2016'da milletin iradesine, canına ve malına kastederek darbe teşebbüsünde bulunmuştur. Bu ihanet ve terörle mücadele çerçevesinde alınması zaruri olan kamu güvenliğine ilişkin tedbirler olarak FETÖ/PDY terör örgütüne mensubiyeti veya bunlarla irtibatı olan Bakanlık personelinin tespiti için yoğun bir çalışma yürütülmektedir. İlgili Kanun Hükmünde Kararname uyarınca haklarında nihai değerlendirmeleri yapmak üzere 115'i yönetici, 1504'ü hekim toplam 5 bin 581 Sağlık Bakanlığı personeli görevinden uzaklaştırılmıştır" denildi.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "FETÖ/PDY terör örgütü 15 Temmuz 2016'da milletin iradesine, canına ve malına kastederek darbe teşebbüsünde bulunmuştur. Bu ihanet ve terörle mücadele çerçevesinde alınması zaruri olan kamu güvenliğine ilişkin tedbirler olarak FETÖ/PDY terör örgütüne mensubiyeti veya bunlarla irtibatı olan Bakanlık personelinin tespiti için yoğun bir çalışma yürütülmektedir. İlgili Kanun Hükmünde Kararname uyarınca haklarında nihai değerlendirmeleri yapmak üzere 115'i yönetici, 1504'ü hekim toplam 5.581 Sağlık Bakanlığı personeli görevinden uzaklaştırılmıştır. Darbe teşebbüsünün ilk dakikasından itibaren sağlık hizmeti verilmesinde olağanüstü gayret gösteren sağlık personeline teşekkür ediyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı ve yaralı gazilerimize acil şifalar diliyorum. Mücadeleyi kararlılıkla devam ettirerek milli irade nöbetini günlerdir sürdüren milletimize şükranlarımı sunuyorum. Milletin iradesine, geleceğine ve vatandaşlarımızın hayatına kastederek vatan evlatlarını şehit eden ve yaralayarak gazi olmasına sebep olan zalim terör örgütüne karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." 

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