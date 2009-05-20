Sağlık Bakanlığı 3 ilacı piyasadan geri çekti

Sağlık Bakanlığı, 2 serum ile zehirlenmelerde kullanılan 1 mide solüsyonunun bazı serilerinin piyasadan çekilmesine karar verdi.



Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü, Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.nin ruhsatına sahip olduğu ''Yüzde 5 Dekstrozlu Laktatlı Ringer Sol. 1000 ml'' adlı serumun G0705021 nolu serisine, Polifarma İlaç San. ve Tic. A.Ş'nin ruhsatına sahip olduğu ''PF Yüzde 5 dekstroz 1000 ml ''adlı serumun E-0808046-2 nolu serisine, 2. sınıf B seviyesinde geri çekme işlemi uygulanmasını kararlaştırdı.



Öte yandan, Orfoz Sağlık Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti'nin ruhsatına sahip olduğu, midedeki zehirlenmelere karşı kullanılan ''Aqua-Carbo Oral Süspansiyon'' isimli ilacın 0810001, 0811001, 0811003, 0812006, 0812004, ve 0806008 seri nolarına 2. sınıf B seviyesinde geri çekme işlemi uygulanacağı bildirildi.



Sağlık Bakanlığının 2 serum ve bir mide solüsyonu ile ilgili geri çekme kararı, resmi yazı ile 81 ilin sağlık müdürlüklerine, Türkiye Eczacılar Birliğine, ilgili ilaç firmalarına, eczacı odalarına ve sağlık kuruluşlarına gönderildi.



Yönetmelik gereği tüm eczane, hastane ve diğer sağlık kuruluşlarının, ellerinde bulunan ilaçların ilgili serilerini, ruhsat sahibi firmaya iade etmesi gerekiyor.



(AA)