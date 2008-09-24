Sağlık Bakanlığı, 246 sözleşmeli diş tabibi alacak

Sağlık Bakanlığı, Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine tabi sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilmek üzere kurayla 246 diş tabibi alacak.



Resmi Gazetede yayımlanan ilana göre, söz konusu diş tabiplerinden 131'inin ücreti merkezi yönetim bütçesinden, 115'inin ise görev yapacakları kurumların döner sermaye gelirlerinden karşılanacak.



Başvurular, 6-10 Ekim günleri arasında yapılacak, atama kuraları 24 Ekim Cuma günü noter tarafından çekilecek.



Kura başvuruları; internet ortamında www.yenipbs.saglik.gov.tr (PBS) internet adresine yapılacak. Kuraya başvuranların başvuru formlarını en geç 15 Ekim 2008 Çarşamba günü saat 18.00'e kadar Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şube Müdürlüğü'nde olacak şekilde APS veya özel kargo ile göndermeleri gerekecek. Elden evrak teslim alınmayacak. APS veya özel kargo şirketi ile gönderilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk başvuruda bulunana ait olacak.



(AA)

