Sağlık Bakanı Koca: Spor müsabakaları, sayıları belirlenerek tedbirlerle seyircili oynanabilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni sezonda spor müsabakalarının seyircili oynanabileceğini açıkladı. Koca, "Müsabakalar, sayıları belirlenerek tedbirlerle seyircili oynanabilecek" dedi. Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşılarının Faz-3 çalışmalarına katılanlar için hatırlatma dozunun da Bilim Kurulu'nun gündemine geldiğini aktaran Koca, bu konunun yarın konuşulacağını belirtti.

Bakan Koca, TBMM'de gazetecilere açıklamalarda bulundu. Koca, 1 Temmuz'dan itibaren normalleşme takviminde spor müsabakalarının seyircili oynanabileceğini duyurdu. Koca, "Spor müsabakaları, sayıları belirlenerek tedbirlerle seyircili oynanabilecek" ifadesini kullandı.

Türkiye'de Delta varyantının arttığını belirten Koca, İstanbul merkezli 26 ilde Delta varyantlı vaka sayısının 224'e yükseldiğini açıkladı. Bakan Koca, iki doz arası 6 hafta olan aşılama süresinin de Bilim Kurulu toplantısında ele alınacağını belirtti.

Özellikle 60 yaş üstü vatandaşlara üçüncü doz aşı yapılıp yapılmayacağına ilişkin konuşan Koca, "Rapel veya hatırlatma dozu, yarın Bilim Kurulu toplantısının gündeminde olacak" dedi.

Koca, Rönesans Holding'in şehir hastanelerini işleten şirketi Rönesans İşletme Hizmetleri'nin dünyanın en büyük dış kaynak hizmeti sağlama şirketi olan Danimarkalı ISS Facilities'e satılması ihtimaline dair de şunları söyledi:

"Hastanelerin, binaların satışı, devri söz konusu değil. Hastaneler de binalar da arsalar da devletindir."

TIKLAYIN - Çok sayıda şehir hastanesinin temizlik, güvenlik, yemek, çamaşır, sterilizasyon, hasta refakat, bilgi giriş hizmetlerinin işletmesi Danimarkalı ISS'ye devrediliyor