Çok sayıda şehir hastanesinin temizlik, güvenlik, yemek, çamaşır, sterilizasyon, hasta refakat, bilgi giriş hizmetlerinin işletmesi Danimarkalı ISS'ye devrediliyor

Dünya’dan Kerim Ülker, Rönesans Holding’in şehir hastanelerini işleten şirketi Rönesans İşletme Hizmetleri’ni dünyanın en büyük dış kaynak hizmeti sağlama şirketi olan Danimarkalı ISS Facilities’e satmaya hazırlandığını yazdı.

Türkiye’nin en önemli inşaat şirketlerinden biri olan ve uluslararası müteahhitlik ligi ENR’de 23’üncü sırada yer alan Rönesans Holding, son yıllarda yaptığı şehir hastaneleri ile de biliniyor. Rönesans Holding’in inşa ettiği yapılar arasında İstanbul’daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Adana Şehir Hastanesi, Bursa Şehir Hastanesi, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, Yozgat Şehir Hastanesi ve Fizik Tedavi Rehabilitasyon, Psikiyatri ve Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastaneleri yer alıyor.

Ilıcak Ailesi’ne ait Rönesans Holding, sağlık yatırımlarının işletilmesi amacıyla 2015 yılında kurulan Rönesans İşletme Hizmetleri şirketlerini kurmuştu. Toplamda 9 bin 500 yatak kapasitesine ulaşarak, sunduğu destek hizmetlerle sağlık sektöründe Türkiye’nin en büyük işletmecisi olan Rönesans İşletme Hizmetleri Danışmanlığı A.Ş.’nin ISS Facilities’e satışı için yapılan görüşmelerde mesafe katedildi.

Danimarkalı ISS’in Türkiye’de 40 bin çalışanı var

Türkiye’nin en büyük hastane yönetim şirketi Rönesans İşletme Hizmetleri’ni satın almaya hazırlanan Danimarkalı ISS 1901 yılında kuruldu. 30’dan fazla ülkede faaliyet gösteren ISS, 500 bine yakın çalışana sahip. Bu istihdam sayısıyla ISS, Avrupa’nın 3’üncü, dünyanın 4’üncü en büyük işvereni konumunda. 60 bini aşkın kurumsal müşteriye hizmet veren ISS, temizlik, güvenlik, teknik bakım, catering, bitki bakımı ve haşere kontrolü ile destek hizmetleri sunuyor. Türkiye’de uzun zamandır faaliyet gösteren Danimarkalı şirketin Ankara, Antalya, Bursa, İzmir şubeleri ve Adana, Gaziantep, Eskişehir, Denizli bölge ofislerinde 40 binden fazla çalışanı var.