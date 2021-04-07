Sağlık Bakanı’ndan Erdoğan’a: Hassasiyet ve teveccüh için tüm sağlık çalışanları ve bilim insanlarımız adına teşekkür ederim

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısındaki sözleri için teşekkür etti.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımıza gösterdikleri hassasiyet ve teveccüh için tüm sağlık çalışanları ve bilim insanlarımız adına teşekkür ederim. Küresel salgın ile mücadele siyaset üstü bir konudur." ifadesini kullandı.

Erdoğan ne demişti?

Erdoğan grup toplantısında şunları söylemişti:

"Kılıçdaroğlu dün hızını alamayıp işi salgınla mücadele en önemli referans kaynağımız olan, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’na saldırmaya kadar vardırdı. Vah zavallı. Biz salgınla mücadeleyi siyaset üstü, 84 milyonun tamamının sağlığını ilgilendiren milli bir mesele olarak görüyoruz. Bilim Kurulu’na bugüne kadar verdikleri hizmetler için kendilerine teşekkür ediyorum. Bilim Kurulu başta olmak üzere sağlıkta ölen nice kardeşlerimiz oldu. Bunlarla ilgili Bay Kemal senin derdin oldu mu? Kılıçdaroğlu’nun bir dakikalık şov uğruna bunca emeği silip atmasının bilimin konuşulması gereken yerde bilimi ayaklar altına almasının takdirini sağlık çalışanları ve milletimize bırakıyorum.

Bununla da kalmayıp tabii Sağlık Bakanımıza da bindiriyor. Atılacak tırnağı olsan ne âlâ değilsin. O kadar zavallısın"