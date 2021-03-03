Sağlık Bakanı: Mutasyonlu virüs görülen illerin sayısı 70’i geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutasyonlu virüs görülen illerin sayısının 70’i geçtiğini açıkladı.

Sabah gazetesinden Eda Işık’ın haberine göre, Bakan Koca, “Oransal olarak giderek artmaya devam ediyor. Bulaşıcılığı daha fazla. Bulaştırıcılığı yüzde 30 ile yüzde 70 arasında arttığı şeklinde genel bir kanaat var ama bulaştırıcılığın oranını net olarak söylemek çok zor” dedi.

“BionTech’in 10 gün içinde gelmesini bekliyoruz”

BionTech’in 10 gün içinde Türkiye'ye gelmesini beklediklerini ifade eden Sağlık Bakanı Koca, İngiltere'nin AstraZeneca aşısı ile ilgili görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Yerli aşıda faz-2 aşamasının devam ettiğini belirten Koca, faz-1 için 3 veya 4 aşı çalışmasının her an başlayabileceğini söyledi.

Bakan Koca şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bulaşıcılığın her halükârda arttığını, vaka artışına bağlı olarak ağır hasta sayısının aynı oranda artmamasından görüyoruz. Bu iyi bir şey. Şu anda aşılamada 8 milyon 778 bin ilk doz, 1 milyon 800 bin ikinci doz olmak üzere 11 milyona yaklaşıldı.

“İller arasında şehirlerarası yolculuk nasıl olacak?” sorusuna Koca, “Mümkün mertebe bu geçişlerin azaltılması gerekiyor ama şu an için biz onu pratikte uygulamayacağız, martı gözlemlemek istiyoruz" yanıtını verdi.