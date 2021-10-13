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Koronavirüs

Sağlık Bakanı: Madem gönüller yerli aşı Turkovac’ta, en az 3 binimiz Turkovac’ı tercih etmeli!

"Üçüncü dozu tercih ettiğiniz aşıyla olun, Turkovac seri üretime geçsin"

13 Ekim 2021 12:55

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Faz-3 çalışmasındaki Turkovac aşısına ilişkin olarak, "Üçüncü dozu tercih ettiğiniz aşıyla olun, Turkovac seri üretime geçsin" paylaşımını yaptı. 

Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Turkovac’ı Türkiye’nin hizmetine sunmaya hazırlanıyoruz. Daha önce 2 doz aşı yaptırmış, Covid-19 geçirmemiş, 18-59 yaş arası sağlıklı herkes bize destek olabilir! 3. doz aşı tercihi serbest. Ama madem gönüller yerli aşı Turkovac’ta, en az 3.000’imiz Turkovac’ı tercih etmeli!" ifadesini kullandı. 

 

 

Sağlık BakanıFahrettin KocaTurkovacaşıtercih
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