Sağlık Bakanı: Koronavirüs salgını tüm ülkede yeniden tırmanışa geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Koronavirüs salgını tüm ülkede yeniden tırmanışa geçti" dedi.

Bursa'da konuşan Bakan Koca, "Halkımızdan rica ediyorum. Sağlık çalışanlarımızın hastaları iyileştirmek için gösterdiği çabayı sizler de tedbirlere uymak için gösterin. Salgınla mücadelede şu an tedbirlerden daha güçlü bir silahımız yok. Biliyoruz ki böyle bir mücadele sadece hasta tedavi ederek kazanılmaz. Yayılmayı önleyerek kazanılır. Bu da ancak ve ancak tedbirlere uymakla mümkündür. Şehir şehir dolaşıp çağrılarımızı tekrarlıyoruz." dedi.

Koca, "Bugün burada planladığımız gibi çalışma programları düzenlediğimiz her yerde salgına karşı verilen mücadelede gelinen noktayı, hastanelerimizin durumunu, alınacak ek tedbirleri, sağlık çalışanlarımızın ihtiyaçlarını değerlendiriyoruz" diye konuştu.

Koca, "Koronavirüs salgını yeniden tırmanışa geçmiş durumda. 3 milyonu aşkın nüfusuyla Bursa Covid-19'a karşı verdiğimiz savaşın merkezlerinden biri. Bursa en kritik günlerini yaşıyor. Eylül ayına kıyasla günlük vaka sayısı yaklaşık 3 kat artmıştır." ifadesini kullandı.

Koca açıklamasında şunları kaydetti:

"83 milyonun kalbi İstanbul'a da seslenmek istiyorum. İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40'ına ulaşmış durumda. İstanbulluları kurallara uymaya davet ediyorum. Hafta sonundan başlayarak 5 gün İstanbul'da çalışma arkadaşlarımla İstanbul'da olacağım. İstanbul Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı, İl Emniyet Müdürü ile görüşmeler yapmayı planlıyorum. Bu çarşamba Bilim Kurulu toplantımızı da İstanbul'da gerçekleştireceğiz. Bu görüşmelerden denetimler, günlük hayat düzeni ve toplu taşıma konusunda mücadeleyi kolaylaştırıcı sonuçlar alacağımıza inanıyorum"

Sağlık Bakanlığı'nın İstanbul'da artan Covid-19 vakaları için düzenlediği toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu davet edilmedi. İmamoğlu, söz konusu toplantıyı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya paylaşımından öğrendi.

TIKLAYIN | İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu, İstanbul için düzenlenen Koronavirüs toplantısını Bakan Koca'nın tweet'inden öğrendi!