Sağlık Bakanı Koca: Yerli aşı üretim çalışmaları hızlı bir şekilde devam etmektedir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ile birlikte DSÖ'nün medya brifingine katıldı. Koca, yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı yerli aşı geliştirme çalışmalarına değinirken, "Kısa zamanda kendi aşımızı üreteceğimize inanıyorum. Aşı üreticisi ülkelere tarafınızdan yapılan çağrı bu gelişmeyle birlikte karşılık bulacaktır" dedi.

Bakan Koca'nın DSÖ'nün basın brifinginde yaptığı konuşmadan satır başları şöyle:

"İnsanların kitlesel olarak korku içinde güven arayışında olduğu bu dönemin kahramanları sağlık çalışanlarıdır.

"Tüm dünyadaki sağlık çalışanlarının en kısa süre içerisinde aşılanması gerektiğinin altını önemle çizdi. Bu çağrıya bütün kalbimle katılıyorum. Aynı anlayışla Türkiye olarak yaklaşık 1 milyon 100 bin sağlık çalışanımızın aşılanmasını 45 gün gibi kısa bir süre içerisinde tamamlamış bulunmaktayız.

"Her ne kadar şu anda aşı üreten ülkeler arasında yer almasak da temin ettiğimiz aşıların sağlık çalışanları için kullanılması için diğer ülkelerle paylaştığımızı da belirtmek isterim.

"Üzerimize düşen bir başka görev de aşıya sağlık çalışanlarının erişiminin güçlü bir savunuculuğunu yapmaktır. Türkiye olarak aşı sorunu yaşayan ülkelerle diplomatik köprüler kurarak kolaylaştırıcı rolü üstlendiğimizi ifade etmeliyim.

"Sayın Genel Direktör, şunu da vurgulamak isterim ki, Türkiye'nin yerli aşı üretim çalışmaları hızlı bir şekilde devam etmektedir. Kısa zamanda kendi aşımızı üreteceğimize inanıyorum. Aşı üreticisi ülkelere tarafınızdan yapılan çağrı bu gelişmeyle birlikte karşılık bulacaktır."