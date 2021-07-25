Sağlık Bakanı Koca, yapılan aşı sayılarını paylaştı: Süreci hızla tamamlamalıyız, şu anki sorun, tedbirlerin esnetilmesidir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaklaşık 23 milyon kişinin henüz hiç Koronavirüs aşısı olmadığını, 17 milyon kişinin de 2. dozu olmadığını belirterek, "Süreci hızla tamamlamalıyız, şu anki sorun, tedbirlerin esnetilmesidir" dedi.

Koronavirüs vakaları artmaya devam ederken, Sağlık Bakanı Koca, aşı sürecinin hızla tamamlanması gerektiğine ve tedbirlerin esnetilmesine dikkat çekti.