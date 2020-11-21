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Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca, vatandaşlardan 'biz evdeyiz' paylaşımı istedi

21 Kasım 2020 21:37

Sağlık Bakanı Koca, vatandaşlardan evde olduklarını gösteren fotoğraf ile video paylaşmalarını istedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşlardan kısıtlamalara uyup evde kalmalarını ve evde olduklarını gösteren fotoğraf ile video paylaşmalarını istedi.

sosyal medya hesabından 'biz evdeyiz' etiketiyle ve makamında çekilen fotoğrafıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"En iyi tedbir evimizdir. Evde geçen zaman arttıkça salgınla mücadele gücümüz de artacak. Ben işimin başında olmak zorundayım. Sizden evde olduğunuzu gösteren fotoğraf ve videoları bekliyoruz."

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