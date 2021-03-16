Sağlık Bakanı Koca, vaka sayısı en çok artan ve azalan illeri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir haftada vaka sayısı en çok artan ve azalan illeri açıkladı. Buna göre; vakaların en çok azaldığı iller Sakarya, Ordu, Amasya, Rize ve Burdur olarak sıralandı. En çok artış olan iller ise; Samsun, Kilis, Balıkesir, İstanbul ve Yalova oldu.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda son bir haftada, 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan ve azalan illeri paylaştı.

Buna göre en çok vaka artışı Samsun'da. Samsun'u sırasıyla; Kilis, Balıkesir, İstanbul ve Yalova takip etti.

Vaka sayısı en çok azalan il ise Sakarya. Sakarya'yı Ordu, Amasya, Rize ve Burdur takip etti.