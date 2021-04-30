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Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Sputnik V aşısının acil kullanımına onay verdi

"Böylece üçüncü aşı olarak Sputnik V aşısı da ülkemizde kullanıma girecek"

30 Nisan 2021 15:34

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu yaptığı inceleme ve değerlendirme sonunda Sputnik V aşısının acil kullanımına onay vermiştir." açıklamasını yaptı. 

Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonunda Sputnik V aşısının acil kullanımına onay vermiştir. İki ülke için hayırlı olmasını dilerim. Böylece üçüncü aşı olarak Sputnik V aşısı da ülkemizde kullanıma girecek." ifadesini kullandı. 

Sağlık BakanıFahrettin KocaSputnik Vaşıacil kullanım onayı
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