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Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'de bulaştırma katsayısı R0 değerinin 1.0 olduğunu söyleyebilirim

24 Haziran 2020 21:08

Fundanur Öztürk
BBC Türkçe

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın açıklamasının ardından BBC Türkçe'nin sorusu üzerine, Türkiye'de virüs bulaştırma katsayısı olan R0 değerinin şu anda 1.0 olduğunu söyledi.

Koca, "R0 değerinin şu anda 1.0 olduğunu söyleyebilirim" dedi. Koca, 20 Mayıs'ta düzenlediği basın toplantısında bir kişinin virüsü bulaştıracağı kişi sayısını gösteren R değerinin 0,72'ye gerilediğini belirtmişti.

Koca'nın 13 Mayıs'taki açıklamasında bu değer 1,56 olarak verilmişti. Koca, Mart ayında bir dönem İstanbul'da R0 değerinin 16'ya kadar yükseldiğini de sözlerine eklemişti.

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