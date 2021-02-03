Sağlık Bakanı Koca: Şu an için bir gevşeme yok, kısıtlamalara devam edeceğiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutant virüste il il artışların sürdüğünü belirterek, "Şu an için bir gevşeme yok, kısıtlamalara devam edeceğiz" açıklamasını yaptı. Koca, “Mutant virüste artış il il sürüyor. İngiltere’de görülen varyantından bahsediyoruz” dedi.

Koca, gazetcilerin sorularını yanıtladı. Kısıtlamaların ne zaman esnetileceği sorusu üzerine Koca, vaka sayılarında bir düşüş olsa da istenilen seviyeye gelinmediğini söyleyerek, “Bir tablomuz var kısıtlamaların esnemesi için. Şu an hala çok uzağız. Şu an için bir gevşeme yok, kısıtlamalara devam edeceğiz. İlerleyen zamanda vaka sayılarını da il il tabloya ekleyebiliriz” yanıtını verdi.

Milliyet'ten Seyfettin Ersöz'ün haberine göre, Koca, “Sömestr tatili hareketliliği ve aşıların gelmesiyle oluşan rehavet bunda etkili oldu. Son 1 hafta içinde yükseliş gördük. 6-7 bin bandında ilerledi. Halbuki bu hafta 4-5 bin bandını görmeliydik” diye konuştu.

Koca, son açıklanan verilere göre, 17 ilde 128 kişide görülen mutasyonlu virüsle ilgili de açıklama yaptı. Ülke genelinde mutant virüsün ciddi şekilde arttığını vurgulayan Koca, “Mutant virüste, açıkladığımız rakamın çok üstüne çıktık şu anda. İl il artış sürüyor. Artmaya da devam edecek gibi. Mutant virüsün daha kolay bulaştığını, belirtinin daha erken çıktığını görüyoruz. İngiltere’de görülen varyantından bahsediyoruz. Bunun daha çok ilde yayıldığını görüyoruz” açıklamasını yaptı.

Yerli aşı açıklaması

Yerli aşı çalışmalarına da değinen Koca, bir inaktif yerli aşıda gelecek hafta Faz-2 aşamasına geçileceğini belirtti. 4 ila 6 aşıda da gelecek hafta Faz-1 için izin çıkabileceği sinyalini veren Koca, yerli aşının kullanılacağı tarihi ise haziran-temmuz olarak duyurdu.