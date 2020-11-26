Sağlık Bakanı Koca: Milli aşı adayının gönüllülere ikinci doz uygulaması bugün başladı, umutluyuz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erciyesi Üniversitesi'nde Covid-19'a karşı geliştirilen "ERUCOV-VAC" aşı adayına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, gönüllülere ikinci doz uygulamasının bugün başladığı bilgisini verirken, "Umutluyuz" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, geçtiğimiz günlerde ilk dozu 44 gönüllüye uygulanan ve yan etki göstermediği açıklanan Covid-19 aşısıyla ilgili açıklama yaptı.

Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Covid-19’a karşı aşı geliştirme çalışmaları yarışında biz de varız. TÜSEB desteği ile Erciyes Üniversitesi’nde geliştirilen Covid-19 aşı çalışmaları planlanan takvime uygun olarak devam ediyor. Milli aşı adayının gönüllülere ikinci doz uygulaması bugün başladı. Umutluyuz."

TIKLAYIN - Erciyes Üniversitesi'nden yerli aşı açıklaması: 44 kişiye uygulandı, yan etki yok