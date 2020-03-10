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Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs önlemleri kapsamında okulların tatil edilip edilmeyeceğini MEB ile görüşeceğiz

10 Mart 2020 17:44

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs önlemleri kapsamında okulların tatil edilip edilmemesiyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'yla önümüzdeki günlerde görüşüleceğini ifade etti. 

Koca, kamu personelinin yurt dışına çıkışını kısıtlayan bir genelgenin de bugün yayınlanabileceğini söyledi. 

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