Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs önlemleri kapsamında okulların tatil edilip edilmeyeceğini MEB ile görüşeceğiz

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Sağlık Bakanı <strong>Fahrettin Koca</strong>, Koronavirüs önlemleri kapsamında okulların tatil edilip edilmemesiyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'yla önümüzdeki günlerde görüşüleceğini ifade etti. </p>\n<p>Koca, kamu personelinin yurt dışına çıkışını kısıtlayan bir genelgenin de bugün yayınlanabileceğini söyledi. </p>\n<p><a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/saglik-bakani-koca-dan-koronavirus-onlemleri-aciklamasi,865676" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYIN - Sağlık Bakanı Koca: Okulların tatil edilip edilmeyeceğini MEB ile görüşeceğiz</strong></a></p>\n</body>\n</html>