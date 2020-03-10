Sağlık Bakanı Koca: Okulların tatil edilip edilmeyeceğini MEB ile görüşeceğiz

Türkiye'de Koronavirüs'e karşı alınan önlemleri aktaran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Koronavirüs vakası bulunma ihtimalinin 'çok yüksek' olduğunu söyledi. Bakan Koca, yurt dışından gelen vatandaşlara 14 gün süreyle evlerinden çıkmama uyarısında da bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs önlemleri kapsamında okulların tatil edilip edilmemesiyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'yla önümüzdeki günlerde görüşüleceğini ifade etti.

Koca, kamu personelinin yurt dışına çıkışını kısıtlayan bir genelgenin de bugün yayınlanabileceğini söyledi.

TBMM Sağlık Komisyonu'nda yeni tip Koronavirüs'e ilişkin alınan önlemlere yönelik açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, salgının dünyada 114 ülkeye yayıldığını ve Avrupa'da her geçen gün daha çok gerileyebileceğini söyledi.



Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Bilim Kurulu genişletilerek 26 kişiden oluşan, kimin nerede olduğuna bakmaksızın, sadece Bakanlık bünyesindeki akademisyenler değil, yetkin olduğunu bildiğimiz kişilerden oluşan bir Bilim Kurulu oluşturuldu. Nasıl mücadele edilmesi gerektiğine birlikte yol alarak karar verilebileceğine inanıyoruz"

"Bilim Kurulu hızla bir rehber hazırladı. Rehber 15 Ocak'ta hazırlandı. 31 Aralık ilk vakaydı. Burada her gün güncellenen bilgiler, vaka tanımı, vaka yönetimi, kontrolün nasıl olması gerektiği, hastanın şüpheli olma durumu bütün sağlık kuruluşları ve hekimlere standart oluşturulan rehber oluşturuldu."

"Havaalanlarına termal kameraları yerleştirdik. Giderek bütün illerde bu uygulamaya geçilmiş oldu. 'Termal kamera ne kadar gösterebilir?' diyebilirsiniz ama bilimin geldiği noktada, termal kamera böyle bir durumda yapılması gereken ilk eylemlerden biridir. Bizim başladığımız dönemde birçok ülke bunu uygulamaya başlamamıştı. "

"Biz 5 Şubat'ta Çin'le tüm uçuşlarımızı durdurduk. O dönemde Çin'le uçuşlarını durduran ülke hiç yok gibiydi. Devamında İran'da bu enfeksiyonun giderek arttığı görüldü, İran'da bu salgının artışı da Kum ve Meşet kentinde başladı. Başlamasının sebebi de bildiğimiz Çin'den gelen öğrencilerdi. O dönemde yapılması gereken de, o bölgeyi karantina almaktı. Yapılmadı. O dönemde bizzat kendim de görüşerek erken dönemde bu önlemin alınması gerektiğini ısrarla söyledim.

"Avrupa tedbir almakta geç kaldı"

'Önlem alınmayacaksa sınırları kapatıyoruz' dedim. Devamında da biz erken dönemde hızla sınırları kapattık. İran geç bildirmiş oldu. 23 Şubat'ta tüm sınırları kapatmış olduk. Bu süreçte gördük ki, kara yoluyla giriş yapanların sayısı 3 bin 500'ü geçiyordu. İran'la çok yoğun bir trafiğimizin olduğunu gördük. O dönemde bu katı kurallar uygulanmamış olsaydı gelecek insan sayısı 20 binden aşağı olmazdı. Bu 20 bin kişinin ne kadarının Türkiye'yi nasıl etkileyeceğini artık siz tahmin edin."

"İtalya da bir odak olmaya başladı. İtalya'da olma sebebi de gemide 32 vatandaşının getirilmesi ve bu kişilerin karantinaya alınmadan eve gönderilmiş olması. 30 kişi bütün Avrupa'yı etkiledi. Avrupa da, İtalya ile ilişkilerini kesmedi. Tedbirlerini almakta geç kaldı ve hâlâ da geç kalmaya devam ediyor. Her geçen gün Avrupa'da rakamların yükseldiğini görüyoruz. İskandinav ülkelerinde de artıyor. Almanya ve Fransa önümüzdeki günlerde daha büyük sorun yaşayacak."

"Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek"

"Bizim de Avrupa ile ilişkimiz çok yoğun. İran'la yoğun, sınırı kapatma ile bir noktaya kadar önemli ama ben Avrupa'dan aynı rahatlık içinde değilim. Çünkü Avrupa ile ilişkimiz yoğun bir ilişki. Bütün dünyada olmayan ülke kalmadı. Bu salgın içimizde dediğimde farklı yorumlanmıştı. Bu salgının şu anda Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek ama virüs tespit edilebilmiş değil. Bunu toplumu bir şeye alıştırmak için söylemiyorum. İşin gerçekliği var.



Yurt dışına yoğun giden gelen insanımız var. Oradan enfeksiyonu almadığını kim söyleyebilir? O nedenle bizim bu dönemde ısrarla ifade etmiştim, 'sorun küresel ama mücadelemiz ulusal. Bulaşıcılığı önlememiz gerekiyor. Tedbirleri vatandaşımızla birlikte almamız gerekiyor."

"Özellikle Avrupa başta olmak üzere bütün dünya bu salgınla karşı karşıya. Deniz giriş noktalarında, kara hudut kapılarında aynı şekilde önlemleri aldık. Birtakım rehberler hazırladık. Çin'den gelen öğrencilere ne yapılması gerektiğiyle ilgili bilgilendirmeler yapılmış oldu. 31 Ocak'ta Vuhan kentinden getirdiğimiz 41 yolcumuz mürettebatla birlikte 61 kişi, 14 gün izolasyonda kaldılar."

"Yurt dışından gelen vatandaşımızın evlerine kendilerini kapatmaları, mümkün mertebe dışarı çıkmamaları, Türkiye'de 14 gün bunu devam ettireceklerini bilmeleri gerekir."

"Hızla bir tanı kiti geliştirildi. 90-120 dakika arasında tespiti yapan, yurt dışında da pek çok ülke bunu istedi. Şu anda toplam görülen ülke sayısı 114. Ölüm oranı toplam yüzde 3 buçuklarda. Karantina için hızla 25 hastaneyi belirledik. Sonra bunun sayısını 101'e çıkardık. Bütün hastanelerde nasıl davranılmasına ilişkin bir algoritma geliştirildi.

Bu salgın görüldüğünde yeterli tedbirleri almazsanız, kişisel izolasyon yöntemleri devreye girmezse başarılı olma şansınız olmaz. Vatandaşımızla birlikte çözmeliyiz."