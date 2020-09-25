Sağlık Bakanı Koca, "Hasta sayımız endişe verici şekilde yükseldi" dedi; yoğun bakım doluluk oranını açıkladı

T24 Haber Merkezi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelerde tedavi gören hasta sayısının endişe verici şekilde yükseldiğini söylerken; Türkiye geneli yatak doluluk oranının yüzde 51, yoğun bakım doluluk oranının yüzde 68, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 33 olduğu bilgisini verdi.

Samsun'da bölgedeki 6 ilin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında geldiği durumun değerlendirilmesinin ardından konuşan Koca, "Yerel tedbirler sayesinde yayılıma karşı ciddi oranda başarılar kaydediyoruz. Yerel şartlara göre yerel mücadele stratejisinden burada da sonuç almaktayız" ifadesini kullandı. Samsun, Amasya, Çorum, Ordu, Sinop, Tokat'ta hasta sayısının azaldığına vurgu yapan Koca, "6 ilimizde yeni aldığımız kararlarla mevcut imkanlarımızı takviye etmiş durumdayız" şeklinde konuştu.

Bakan Koca, ABD Türkiye Büyükelçisi David Satterfield'ın Türkiye'ye yaptığı 'yabancı ilaç şirketlerine olan borç' uyarısına ilişkin "Sayın Büyükelçinin yaptığı açıklama talihsiz olmuştur. Sömürge ülkelerindeki yaklaşımları hatırlatıyor, Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını bilmeleri gerektiğini hatırlatmak istiyorum" dedi.

TIKLAYIN - ABD Türkiye Büyükelçisi: Türkiye ABD'li ilaç şirketlerine borcunu ödemiyor, şirketler satışı durdurabilir

Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Hastanelerde tedavi gören hasta sayımız endişe verici şekilde yükseldi. Şikayeti olmayan fakat test sonucu pozitif sonucu çıkan kişi sayısındaki artış aynı derecede olmasa da önemlidir. Asıl uyarıcı olan hasta sayısıdır. Bu sayıyı azaltmak salgına karşı başarı sağlamak, taşıyıcı kaynaklı yayılımı hızla önlemeye bağlıdır.

"Burada sabah saatlerinde başlayan çalışma programımızda Samsun, Amasya, Çorum, Ordu, Sinop ve Tokat için detaylı değerlendirmeler, planlamalar yaptık. Salgına karşı aldığımız sonuçlarla Samsun ve çevre illerde yapacağımız sağlık yatırımları, hastanelerimize sağladığımız yeni imkanları birazdan anlatacağım.

"Geldiğimiz nokta dünyadaki durum örneği olmadığı sağlık ordumuz konusunda önemli hatırlatmalar, açıklamalar yapmak istiyorum. Sağlık alevlendiği zaman tüm dünyada birden alevleniyor. Kovid 19 sayısı tüm dünyada hayatını kaybeden insan sayısı 1 milyona, virüsün bulaştığı insan sayısı 33 milyona yaklaşmıştır. DSÖ ülkeleri daha etkin mücadeleye davet etmektedir. Sonbahar günlerinin birbirini ölümler dalgası halinde izleme ihtimaline işaret edilmektedir.

"Sebebi grip olan bazı şikayetlerele siz Covid-19 hastası olduğunuzu düşünebilirsiniz. Bu şikayetlerin yaygın görülmesi durumunda Covid-19 şüphelisi hastamız artacak. Özetle, karşımızda artık iki virüs var. Elimizde ikisini de yenecek üç tedbir bulunuyor; temizlik, maske, mesafe.

"Bir nefeslik sıhhatin ne anlama geldiğini entübe edilen hastalarımızla müşahade ettik. Sizden, içlerinden biri olduğum sağlık çalışanları adına ricada bulunuyorum, bulaşıcı hiçbir hastalığı hafife almayın, Covid-19'u ise hiç hafife almayın. 1 milyon 100 bni aşkın sağlık çalışanımız bulunuyor. Bu gücü ayakta tutmak, salgınla mücadelenin altın kurallarından biridir. Omuzlarındaki yükü azaltın.

"Bu toplum, sağlık çalışanına şiddet göstereni dışlar, toplumun dışlamasıysa hapis kadar ciddi bir cezadır.

"Aşıyla ilgili haberler gerçektir fakat önümüzde daha birçok ay var. Tünelin ucunun göründüğünü bilerek, sıkı tedbirle, salgın karanlığından birlikte çıkalım. Sizlerden tedbirlere uymanızı isterken, bizlerin görevini layıkıyla yerine getirmeye çalıştığını bilin. Günlük test sayısı 110 binin üzerinde. Bu sayı, bizimle benzer şartlarda olan bazı ekiplerin bir haftada yaptığı test sayısını aşmaktadır. Filyasyon ekiplerimiz virüsün izini sürüyor. Ekiplerimizin sayısı 11 bin 797'ye ulaştı.

"Bir çalışma, kullandığımız ilacın, hastanede yatırılarak tedavi edilen hastalarda ölüm oranını yüzde 30 düşürdüğünü göstermektedir. Felaket tellallığı yapanlara ise maskemizin altından gülebiliriz. Bu tedbirler, bu milletin harcı değil diyenler de çıkıyor, bu kişilere aramızdaki dağlar kadar farkı gösterelim.

"Yerel tedbirler sayesinde yayılıma karşı ciddi oranda başarılar kaydediyoruz. Yerel şartlara göre yerel mücadele stratejisinden burada da sonuç almaktayız.

"Gün boyunca Samsun, Amasya, Çorum, Ordu, Sinop, Tokat'ın geldiği noktayı gözden geçirdik. Samsun, geçtiğimiz dönemde yükselişteydi, hızlı ve etkili müdahalelerle son bir haftada üçte bir oranında düşüş sağlandı. Amasya'da vaka sayısındaki düşü oranı yüzde 40. Çorum'da vaka sayısı son bir ayda yarı yarıya azalmış oldu. Ordu'da vaka sayımızda yüzde 30, Sinop'ta yüzde 50 düşüş görüyoruz. Tokat'ta ise vaka sayısında son bir haftada yüzde 50'ye yakın düşüş görüyoruz.

"6 ilimizde yeni aldığımız kararlarla mevcut imkanlarımızı takviye etmiş durumdayız. Doluluk oranlarımız şöyle: Samsun'da erişkin yatak doluluk oranı yüzde 62, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 77, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 40. Amasya'da erişkin yatak doluluk oranı yüzde 40, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 75, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 64. Mevcutlara ilave olarak 36 yoğun bakım ekliyoruz. Çorum'da erişkin yatak doluluk oranı yüzde 47, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 41. Çorum'a 27 yoğun bakım yatağı ilave ediyoruz. Ordu'da erişkin yatak doluluk oranı yüzde 38, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 40. 76 doğun bakım yatağı ilave ediyoruz. Sinop'ta erişkin yatak doluluk oranı yüzde 43, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 59. Yoğun bakım ilavemiz 19 yatak. Tokat'ta erişkin yatak doluluk oranı yüzde 43, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 36. 18 yeni yoğun bakım yatağı ilave ediyoruz. Aynı oranları Türkiye geneli için ise erişkin yatak doluluk oranı yüzde 51, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 33. Yani bu anlamda bir sorun olmadığını çok rahat söyleyebilirim.

"Türkiye'de filyasyon ekiplerimiz hastalık son bulana kadar önemini korumaya devam edecek. Bugüne kadar temaslıların yüzde 98,7'sine ulaştık. Bu ve benzer konularda tenkitler olabiliyor. Tenkitleri yapanlar yüzlerini yüzde 1,3'e çeviriyorlar. 6 ilimizin her birinde filyasyondaki gücümüzü daha da artırıyoruz.

"6 ilimiz için düşünülen yatırımlar ve planlamalarını ayrıca ele aldık. Milletimizin önem kazanan ihtiyaçları, son 17 yılın kararalı adımlarını hızlandırmıştır. Şehir hastanesi hayalleri bir bir gerçek olmakta. Samsun'a ve çevre kentlere hizmet verecek kapsamdaki 1000 yataklı şehir hastanemizin ihalesi yapılmıştır.

"Bilmenizi isterim ki, salgınla mücadeleyi yürüten ekiplerimizle sürekli irtibat halindeyiz. Arkadaşlarımız, sağlık ordumuzun cephe sorumlularıdır. Mücadeleci insanların memleketinden büyük başarı bekliyoruz.

"Özellikle Sayın Büyükelçinin yaptığı bu açıklamayı talihsiz buluyorum. Bu dönemde özellikle Maliye Bakanlığımız dahil olmak üzere üniversite hastanelerimizin ilaç ve tıbbi malzeme ile ilgili eskiden beri gelen ödeme sorununu çözmek için bir yaklaşım içinde oldu. Bugüne kadar olan borçların bir takvime bağlayarak ödeme planı yapılması istendi.İlaçla ilgili genel anlamda bir sorun olmadığını, malzemeyle ilgili görüşmelerin başladığını söylemek istiyorum. İlgili firmalarla ödemek üzere bir planın yapılması istendiği bir dönemde Sayın Büyükelçinin yaptığı açıklama talihsiz olmuştur. Sömürge ülkelerindeki yaklaşımları hatırlatıyor, Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını bilmeleri gerektiğini hatırlatmak istiyorum.

"Şu dönemde vaka sayısının ayrıca düştüğü bir dönem olduğunu, okulların açılmasıyla bu anlamda önemli bir sorun olmadığını, önümüzdeki haftalarda Bilim Kurulu kademeli geçişi ele alacaktır.

"Özellikle şu dönemde ilave, daha sert tedbirler almak gibi bir yaklaşımımız olmadığını söyleyebilirim. Şu an aldığımız tedbirlerle vaka sayısının giderek düşmeye başladığını demin ifade etmiştim. Bu yer yer bazı illerimizde sorun olduğunda il kurullarımız bu kararları alabilme yetkisine sahip. Türkiye genelinde ilave, şu an alınan kararlar dışında, ilave bir yasak düşünülmüyor. Özellikle şu dönemde bizim tedbirlere uyumumuz son derece önemli. Önümüzdeki 1-2 ay içerisinde bir araya gelişlerin artmasıyla viral enfeksiyonların artabileceğini biliyoruz. O nedenle önümüzdeki aylar bulaşıcılığın azalabilmesinin en önemli önlemlerinden birisi mesafe ve maske olacak. Daha yaygın şekilde uygulamamız gerekiyor. İlave bir tedbir düşünülmüyor. İlave olarak HES kodunu biliyorsunuz, bizim bütün vakalarımız burada yer alıyor. Pozitif ve temaslıların hareketini engellemek, izolasyonlarını mutlaka sağlamak konusunda birçok alana girişte HES uygulaması yaygınlaşabilir, yaygınlaştırmak istiyoruz."